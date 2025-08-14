Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu: “Me rompió el corazón”

En un adelanto de la entrevista que Adela Micha le realizó a Christian Nodal se revelan detalles acerca de sus relaciones pasadas. Entre las declaraciones que más destacan del trailer, se encuentra en la que el sonorense menciona que antes de iniciar su romance con Ángela Aguilar, terminó seis veces con Cazzu.

Christian Nodal se convirtió en una de las celebridades más criticadas de la industria del espectáculo luego de iniciar una relación con Ángela Aguilar al poco tiempo de haber finalizado su noviazgo con Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti, que para ese momento no cumplía ni el año de edad.

Ante la polémica, Adela Micha le realizó una entrevista, misma que se estrenará el día de hoy a las 20:30 horas en su canal de Youtube. Por esta razón, ya se publicó un adelanto que enganchó al público, pues a tres horas de haberse compartido, ya alcanzó más de 12 mil reacciones de usuarios de redes sociales.

Nodal (Foto: AsaPromotions)

Nodal y Cazzu cortaron hasta seis veces

En dicho adelanto, Nodal aborda las declaraciones de la cantante argentina en un podcast, en el que desmiente a Ángela Aguilar: “Para poder dejar claro todo, creo que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast es una reacción a una entrevista de mi esposa, en el que ella dice: ‘aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón, yo estaba en ese entendido”.

“Para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mí hija. Ella no existía en todo lo que duró mi relación”, se sinceró el originario de Caborca. “Las rupturas previas eran como: ‘yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’ y a mí me rompió el corazón. Me dijo eso: ‘búscate alguien más, nada más que yo no me entere’”.

Asimismo, agregó que durante su noviazgo con Cazzu, un par de días eran suficiente para arreglar sus problemas. “No pasaban más de dos días, un día y todo se arreglaba”.