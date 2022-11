Apps ‘desnudan’ tu intimidad financiera; ley deja en el limbo a víctimas

El crimen organizado desarrolló una nueva técnica para robar datos bancarios: la instalación de aplicaciones (apps) “espía”, que en menos de 10 segundos dan acceso a tu teléfono celular y, con ello, a tu intimidad financiera.

De acuerdo con los reportes de las víctimas, las bandas delictivas usurpan la identidad de los bancos y piden a los clientes instalar apps como “Quick Support” en su teléfono; cuya operación les permite tener el control del celular y acceso libre a las cuentas cargadas en el dispositivo.

Se trata de un delito que esconde fraude, robo de datos personales, acoso cibernético y hasta suplantación de identidad; que puede quebrar a cualquier persona al menor descuido; tal como le sucedió a Emilia Reyes, quien estuvo a punto de ser atrapada por los delincuentes.

“Me llamaron más de 15 veces en 20 minutos y, no pasaban ni 30 segundos ahí estaban otra vez diciendo: ‘por su seguridad le pedimos que instale esta app... Hay un movimiento sospecho en su tarjeta de crédito de tres mil 500 pesos; si no autoriza, por favor baje la aplicación’.

“Sentí mucho miedo, porque reviví la experiencia de un fraude pasado, que me hicieron hace como siete años; donde tuve que pagar más de 20 mil pesos al banco, por un cargo a mi tarjeta.

“Pensé: ‘tengo tantas pinches deudas, como para que ahora me quiten los dos pesos que tengo’; pero reconozco que esta vez me dio más miedo, por la insistencia y porque son tan amables y formales que cualquiera pensaría que sí son los del banco”.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, advirtió que las estafas relacionadas con la instalación de apps –como el caso que reporta Emilia- caen en el terreno del fraude financiero, conocido como phishing; delito que aumentó 97% en el último año, al pasar de 124 a 245 reportes registrados entre 2020 y 2021.

Reportó que un agravante adicional es que las mujeres son las más atacadas por las bandas dedicadas a dicha estafa, con una proporción de 52%; contra 48% de hombres, que presentan un reporte o piden ayuda legal al consejo.

Bancos también son burlados

De acuerdo con el relato de Emilia Reyes, los bancos también son sorprendidos y, “se puede decir que hasta burlados”; porque cuando las víctimas acuden a una sucursal, te confirman que el número telefónico que usan los delincuentes –para contactarte– es semejante al del call center de la institución.

“Estaba manejando, cuando los estafadores me llamaron y les dije que no podía orillar mi coche para instalar la aplicación que me recomendaban; pero al ver la insistencia, dije –de seguro– es un fraude y pasé a una sucursal para reportar lo que estaba pasando.

“Pedí hablar con el gerente y me recibió, pero justo cuando me explicaba que ellos no hacían ese tipo de solicitudes para instalar una app, llegó otra llamada y ¿cuál fue mi sorpresa?... Mi sorpresa fue que al ver el número que usaban, el gerente dijo: ‘sí, es el número de atención a clientes, pero seguro que usan una plataforma para clonarlo’.

“Después, como si nada pasara, el ejecutivo se salió por la tangente y solo pudo señalar: ‘no bajo ninguna app, ¿cierto? ¡Que bueno que no lo hizo! No se preocupe, no pasó nada, todo está bien... ¡Se lo aseguro!

“Y, si yo no le pido que revisara mis cuentas, para saber si había algún cargo o si era necesario bloquear mi tarjeta y mis cuentas, nunca hubiera hecho nada. Afortunadamente me confirmó que no había ningún movimiento y que no era necesario bloquear nada”, puntualizó Emilia.

El presidente del Consejo Ciudadano reveló que desde hace cuatro años el organismo a su cargo plateó el problema del aumento en los delitos financieros a la Asociación de Bancos de Mexico (ABM); pero " al principio –lo voy a decir– hubo cierta resistencia para aceptar su responsabilidad”.

Aunque, apuntó, después tomaron medidas para contrarrestar los ilícitos físicos y digitales cometidos contra los usuarios de la banca; entre ellas la instalación de muros entre la sala de espera y los cajeros de las sucursales, que impide que los clientes sean espiados, para después asaltarlos.

“Así que los bancos tienen una tendencia a responder con rezago al respecto”, señaló Guerrero Chiprés; quien pidió a los afectados acudir al Consejo Ciudadano y formalizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, para reducir la impunidad con que operan las bandas dedicadas al robo de datos personales y fraudes.

Dos preguntas a...

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI

1. ¿Cuántas denuncias o expedientes tiene registrados el INAI por el robo de datos personales?

Tenemos en curso entre 400 y 600 asuntos de investigación, que deben pasar por el proceso de revisión, para que se vuelvan una denuncia formal y luego transiten a la imposición de sanciones.

–– Podríamos hablar que hay miles, millones de casos —por robo de datos personales– en el país, de los cuales cientos o, cuando mucho, miles se denuncian.

2. Si hay millones de afectados y solo unos cientos denuncian, ¿estamos hablado de que casi todos los casos de robo de datos quedan en la impunidad?

–– Pues sí, porque la gente no tiene una cultura de denuncia. Todos escuchamos que pasa esto o aquello con los datos personales, nos enojamos y decimos ¡qué mal!; pero finalmente no hacemos caso a las recomendaciones del INAI y de otros organismos en la materia.

