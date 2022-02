Jimmy Lion lanza dos espectaculares colecciones de calcetines de “Jaws” y “Minions”

Jimmy Lion sorprende de nuevo a sus clientes al presentar sus dos nuevas colecciones: “Jaws” y “Minions”. Se trata de dos colecciones de calcetines inspiradas en las memorables películas y esta vez Jimmy Lion vuelve a innovar con sus diseños. La marca neoyorquina se ha lucido por esta vez, debido a que en cada una de las colecciones se puede apreciar el esfuerzo de la imaginación que los diseñadores utilizaron para crearlas.

Calcetines Jimmy Lion. Calcetines Jimmy Lion. / Foto: Cortesía.

Cabe destacar, que estas son la cuarta y quinta colección que Jimmy Lion lanza en colaboración con Universal Studios. Pues en veces anteriores los fanáticos de la marca y del cine pudieron disfrutar de las colecciones de: “Jurassic World”, “E.T. The Extra-Terrestrial” y “Back to the Future”. Algo que hace muy especial a estos calcetines es que “la calidad es la mayor prioridad” de los fundadores de la marca. Para demostrarlo, las calcetas de Jimmy Lion son fabricadas en Europa a base de algodón de la más alta calidad.

Acerca de estas nuevas colecciones, la de “Jaws” está compuesta por 6 diseños en los modelos: “Jaws Shark Attack Blue”, “Jaws Sharks Blue” y “Jaws Amity Island Light Blue”, en este último, por primera vez la marca introduce el diseño estilo cómic. De la misma manera, la línea cuenta con dos modelos atléticos en color blanco y negro. Con estos modelos, Jimmy Lion revive al mítico tiburón blanco “Bruce”, quien es el personaje principal de la película de Steven Spielberg.

La calidad y los innovadores diseños hacen destacar a los calcetines de Jimmy Lion

En cuanto a la colección de los “Minions”, está conformada por 7 modelos de los cuales 5 están diseñados exclusivamente para los niños. Y en estas calcetas se muestras escenas protagonizadas por los 3 personajes de la película “The Minions”. Otra sorpresa es que como Jimmy Lion sabe que los adultos también son fans de esta divertida cinta, los modelos “Minions Sky” y “Minions Hello” también están disponible para los grandes. Todos los modelos están a la venta en las tiendas físicas de Jimmy Lion y en la página oficial web de la firma.

Para conocer un poco más acerca de esta marca, en 2014 dos amigos renunciaron a sus trabajos en la banca y decidieron emprender y crear Jimmy Lion en Nueva York. Su objetivo principal fue muy simple, “vender calcetines de calidad a un precio razonable” y desde ese entonces la marca sigue creciendo y ya lleva 7 años en el mercado. Las sedes de Jimmy Lion que se encuentran vigentes están ubicadas en Madrid, Nueva York y México.