5 tips para convertirte en youtuber, así puedes iniciarte como influencer

Relatar un viaje, realizar tutoriales o dedicarse a la comedia en redes sociales puede verse fácil pero todo tiene su grado de complejidad.

Según ‘Youtube Culture & Trends Report 2022′, en 2021 el 58% de los mexicanos navegó en Youtube para sentirse conectados con los demás.

Muchas personas se ven interesadas por las ganancias de algunos creadores exitosos, aunque resulta complejo encontrar la fórmula para triunfar en la generación de contenidos de video. Por eso, la especialista Paula Haefeli, marketing manager de Jellysmack, comparte 5 aspectos para potenciar tus contenidos en video hacia grandes resultados.

Definir el propósito: Determina lo que vas a comunicar, así como los medios digitales para elaborar tu estrategia de contenido. Dirige tus esfuerzos en temas que te apasionen, imprimiendo tu estilo y personalidad para que sean únicos. El ‘storytelling’ puede ser tu mejor aliado. Ser constante.- La disciplina es esencial para alcanzar el éxito. Manténte informado con lo que acontece en tu entorno, y dedica tiempo a la generación de contenido, porque sólo así podrás identificar lo que resulta más atractivo para tu audiencia. Esto no garantiza grandes resultados al principio, pero sí puede ayudarte a encontrar tu estilo en un corto plazo. Buscar tendencias.- Una guía de temporalidades puede dar un gran impulso a tus redes sociales ya que automáticamente te sumarás a la conversación. Además de que si consigues que el material sea relevante, no sólo por el hecho de aumentar el ‘engagement’ con tu comunidad, sino por la gran visibilidad que puede obtener. Escoger las herramientas.- Hay que contar con un kit básico de herramientas; una cámara de video, un tripié, aro de luz y un micrófono son necesarios para la realizar contenido. También es importante instalar en la computadora un programa básico de edición y dominar las aplicaciones de edición de videos en teléfonos celulares para optimizar la secuencia de la historia, así como plasmar tu esencia. Optar por una narrativa transmedia.- Es posible contar tu historia en múltiples canales; sólo se necesita adaptarlo a los diferentes formatos disponibles. Independientemente de la temática, busca que el contenido genere un fuerte vínculo emocional con tu público, y sea adaptable para todos los medios digitales; Instagram, Facebook, Youtube y TikTok, para generar una experiencia de entretenimiento unificada en todas tus plataformas y encontrar nuevas audiencias.

Imagen: Dreamstime

Lo que no debes hacer

Uno de los errores más comunes es publicar los mismos contenidos en todas las plataformas. Es necesario adaptar formatos para cada red social porque cada una posee características diferentes, para esto se debe de estudiar el comportamiento de las audiencias de cada plataforma para saber cómo dirigir el contenido.

Aunado a lo anterior, las reclamaciones por derechos de música en Youtube representan un verdadero problema; escoge pistas de uso gratuito, ya que una reclamación por temas de derecho va a impedir la monetización de tu material.

Por último y no menos importante, recuerda siempre marcar tu autenticidad, así que no uses videos de otros canales, pues el propietario puede solicitar la eliminación del contenido por incumplimiento de los derechos de autor.

