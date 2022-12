“Si esa mujer sin brazos pudo, tú puedes el triple”: Adriana Macías habla sobre los retos de su vida

La conferencista motivacional y escritora Adriana Macías comenta que en este 2022 superó retos que no tenía pensado, uno de ellos es su participación en el programa Got Talent España, conducido por Santi Millán, donde consiguió el “Botón Dorado” tras terminar su presentación y mostrar sus habilidades con los pies, la presentación de su nuevo libro: “Enamórate de ti”, en donde narra cómo aprendió aceptarse, y salir a la calle sola con su hija.

Este premio que significa para ti

Las mujeres tenemos que enfrentarnos a tanto riesgo, peligro, pero no podemos limitarnos por el miedo. Yo voy a viajar a Madrid, solita con mi maleta, con mis cosas... Yo creo que muchas mujeres que vamos a nuestro proyecto de trabajo, lo más importante es quitarnos el miedo, no limitarnos por el medio y sobre todo estar siempre atentas de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque creo que cuando nosotras estamos atentas a nuestro alrededor vamos cerrando esas posibilidades de que suceda cualquier accidente, como a cualquier le puede pasar.

Tampoco no este padre que generalicemos que todos los hombres son malos, y que las mujeres estamos en peligro. No es así. Hay caballeros y yo soy de la idea, como muchas amigas que dicen: mi hijo es un hombre respetable. Mi padre es un hombre que yo me siento orgullosa de él. Entonces, no hay generalizar y ser valientes, cuidar mucho nuestro entorno como todas, como todos, cuidarnos mucho.

¿Con este premio qué mensaje le trasmites a los mexicanos?

Que creamos en nosotros, confiemos quienes somos nosotros. Porque, como dicen en México, nos sentimos unos chingones, pero en nuestra cancha, no. Ya nos sacan de nuestro terreno y nos hacemos chiquitos, nos da pena, como nuestros hijos. En la casa te recitan y te dicen, los llevas a la fiesta y ya no te recitan nada.

México tiene tantas cosas tan maravillosas, tan valiosas que nos damos cuenta como nos admiran en el mundo, como admiran nuestra artesanía, como admiran nuestra cultural, como admiran nuestro origen, como admiran tantas cosas que hacen las manos mexicanas, otras, las patas mexicanas, en mi caso. Que a nosotros a veces nos da vergüenza portarlas.

Adriana Macías menciona que hay que prepararnos mucho en todos los sentidos porque viene etapas duras para México. Foto Alejandro Granados/Publimetro

Que seamos orgullosos de nuestras raíces, de lo que tenemos. De no esconderlo, porque a veces les damos tanto valor a una marca que se hizo de algo superficial y no de algo que viene de nuestras raíces, de una cultura, de muchos años atrás.

¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días?

Soy de la idea que hay que encontrar una motivación diaria, una inspiración diaria, la curiosidad de lo que va a pasar cada día, me inspira muchísimo, que nervios, que irá a pasar hoy. Yo despierto, nunca le he dicho buenos días a mi hija, yo siempre despierto y lo primero que le digo es ¡Te Amo! Me encanta despertar y decirle eso.

¿Cuál es la frase que te empodera todos los días?

En el nombre sea de Dios. Es la frase que digo, hay vamos. Que sea lo que tú digas Dios.

¿Cuál o cuáles han sido los momentos más significativos de tu vida?

He tenido tantos momentos. No me van a creer, la primera vez que salí con un vestido con tirantes a la calle, me sentí increíble. La primera vez que salí a la calle con mi hija, siempre salía acompañada con mi mama, mi papá o con alguien que me acompañara.

Un día dije no. Mi hija tiene que aprender que su mamá la va a cuidar, que está bien y que podemos salir mi hija y yo. Que vamos a tener un día de chicas. Desde que tiene 5 años le digo que vamos a tener nuestro día de chicas, para mí han sido momentos super especiales.

No te puedes perder: Las empresas no están preparadas para atender a mujeres que sufren menopausia: Gabriela Rojas

¿Cómo cierras el año 2022?

Este año ha sido increíble, pasaron un montón de cosas que no tenía pensado. Este año superé retos que no tenía pensado, este año me propuse estar en paz, tener mucha gratitud. Nunca me imagine que estos dos pilares me iban a traer tantas bendiciones, tantas cosas, tantas oportunidades de trabajo.

Yo creo que los momentos adversos, oscuros hay que desahogarnos en la creatividad, hay que buscar la manera de dar, siempre dar, dar, porque cuando nosotros estamos en esta construcción y cuando dices ya no puedo dar más, la vida te da vendiciones, yo creo que cuando nos enfocamos en eso, ocurren cosas extraordinarias. Vinieron conferencias hermosas, el maravillo proyecto de Got Talent, en España.

¿Qué proyectos vienen para 2023?

Vienen muchos libros más. Obviamente viene una segunda parte de “Enamórate de ti”. Si se fijan en la portada estoy con un saco de manga larga que me tapa todo. Porque aún no aprendía eso de amor propio y aceptación.

Vendrán otras conferencias nuevas, donde platicaré que hay detrás de la historia del chelo, que hay detrás del concurso del chelo, lo que tuvo que pasar para llegar a ese punto.

Adriana Mancías. (Vity Martinez)

¿Cómo vislumbras a México en 2023?

Hay que prepararnos mucho en todos los sentidos porque vienen etapas duras para México. Si no estamos aprendiendo la lección de lo verdaderamente valioso, si seguimos aflojando en las familias respecto a los valores, se nos van a venir etapas duras para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Tenemos que poner mano firme en los valores den nuestras casas.

Es la única manera en la que vamos a poder transformar nuestro México, porque creo que en todas las cuestiones dolorosas que hemos vivido, como país han sido su origen por la falta de los valores.

Hay que ser fuertes, valientes, crean en ustedes, confíen en ustedes. Cada vez que vean el video de God Talent, acuérdense que las cosas no suceden de un día para otro. Que esa mujer que ven ahí parada, enfundada en ese vestido llena de brillos de tirantes, jamás había tenido el valor de ponerse un vestido de tirantes por vergüenza. Entonces véanse reflejado en esa historia. Si esa mujer sin brazos pudo, tú puedes el triple.