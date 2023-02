Especialistas comparten “la fórmula del amor” para una relación sana, sólida y estable

A propósito del Día del Amor y la Amistad celebrado este 14 de febrero, una de las preguntas más frecuentes es cómo lograr una relación de pareja sana, sólida y estable. La comunicación digital ha roto barreras y ha conectado a millones de personas más allá de cualquier frontera, la falta de interacción cara a cara ha provocado que se pierdan los matices dentro de las relaciones, dando como consecuencia la falta de profundidad con la pareja, los amigos o la familia.

Ante esto, la directora Nacional de Psicología de la Universidad del Valle de México, Nallely Arias García aseguró que la comunicación dentro a través de las redes sociales y el uso de la comunicación digital son positivas, aunque es importante considerar que una relación requiere de afecto más allá de los mensajes de texto o los posteos en redes sociales.

La especialista recordó que tener filtros en la primera cita ha existido siempre, porque te esmeras en dar la mejor primera impresión y es con el tiempo, con la experiencia, con la convivencia presencial, que conoces realmente a tus amigos o pareja. En el marco de la celebración del amor y la amistad la doctora Arias García, indicó que la construcción de relaciones a través de los filtros digitales puede ser un obstáculo para conocer a las personas con las que convivimos.

“Posteas tu mejor foto, tu mejor outfit, tu mejor ángulo, el mejor ángulo de tu casa, pero eso no significa que todo sea tal como está en la imagen, todo tiene un contexto”, dijo, ya que al definir a alguien solo por lo que postea, no permite profundizar en quien es la persona de forma completa.

Es inevitable estar conectados al mundo digital, lo que es importante es no caer en excesos y comprender que las aplicaciones móviles son una herramienta de comunicación que jamás suplirán el estar cara a cara con nuestros seres queridos, ya que esto provoca relaciones superficiales que se basan únicamente en la percepción de lo que se puede inferir respecto de la otra persona. “Cuando no sabemos realmente lo que está sintiendo el otro, cuando no podemos interpretar por lo que está pasando el otro, es más difícil relacionarnos”, comentó.

Tres puntos clave para fortalecer las relaciones

La doctora Arias García señaló tres aspectos que pueden favorecer que las relaciones sean más sólidas, estables y afectivas:

Comunicación uno a uno: profundizar en la personalidad de con quien estamos fortalece el contacto mayor y permite empatizar con lo que siente el otro y así fortalecer el vínculo.

profundizar en la personalidad de con quien estamos fortalece el contacto mayor y permite empatizar con lo que siente el otro y así fortalecer el vínculo. Comprometerse a conocer a la otra persona: Al permitirse saber quién es el otro, podemos aprender de uno mismo a través de con quien estamos y establecer expectativas de pareja de manera individual y colectiva.

Al permitirse saber quién es el otro, podemos aprender de uno mismo a través de con quien estamos y establecer expectativas de pareja de manera individual y colectiva. Interacción desde la intimidad: Conocer, entender y reconocer al otro con sus defectos y virtudes crea una atmósfera de intimidad y complicidad en el vínculo. Una mirada, tomarse de la mano, compartir una anécdota, contarle al otro cómo te hace sentir algo que sucedió… Esos son momentos de intimidad en los que nos damos la oportunidad de compartir aquello que la persona no comparte con cualquiera.

La especialista Nallely Arias, consideró que con las relaciones fugaces que se presentan con lo digital, comúnmente no experimentan esa intimidad, “visualizar al otro tal cual es, sin filtros y colocarme como un ser humano que siente, sufre, enfrenta problemas y que no todo se da a través de mi red social, en donde no solamente se ve lo mejor de mí, es fundamental para construir relaciones sanas”, dijo.