Its’ a Living presenta su primera exhibición individual en el House of Vans CDMX

Its’ a Living presenta su primera exhibición individual en el House of Vans (Captura de pantalla)

Artsynonuym presentará la primera exposición individual de “It’s a living” el próximo 16 de marzo en House of Vans en la Ciudad de México, la cual fue curada por Enriqueta Arias.

Ricardo González o mejor conocido como “It’s a living”, estará presentando su primera exposición titulada “Si las paredes hablaran”, la cual, la conforma más de 200 fotografías y momentos de un recinto que ha generado un diálogo importante para el mundo del skateboardins, la música, el arte y la rebeldía. La inspiración de Ricardo dejó como resultado siete piezas únicas, producidas en su estudio en la CDMX.

“Un show inspirado en mi experiencia con el skateboarding, el arte, los aprendizajes de vida y mi pasado. El skateboarding me ha enseñado tanto, no sólo la acción de patinar, sino también a compartir momentos con amigos o con quien sea. Al final de cuentas todos somos una familia, donde hay muchas caídas, lesiones y batallas perdidas pero, sobre todo, muchos buenos momentos”, afirma Ricardo González sobre esta exhibición.

El artista, originario de Durango, ha logrado transitar a través de su reconocible tipografía script, pasando a lograr estar presente en distintos muros de distintas ciudades del mundo. Hoy, esos mensajes han logrado que pueda convertirse en un lugar para que su diálogo entre skate y arte estén presentes. “En este punto de mi vida he aprendido cuánto me gustar ver a mis amigos disfrutar de patinar”, afirma González.

Son los tonos pasteles y los contrastes en blanco, los colores que hacen parte de esta exposición, mostrando la vida propia en las seis piezas, mostrando al skate como forma de romper con el estigma del arte y que forma parte de todos al mismo tiempo.

House of Vans CDMX hace una cordial invitación a su publico para estar pendiente de sus redes sociales para poder asistir a la exposición de “It’s a Living” y poder ver la vida OFF the WALL.