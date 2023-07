Dermatólogos de TikTok y mala alimentación lo que más afecta la piel de las mexicanas

Lucir una piel radiante no siempre es cuestión de suerte y en México, las condiciones ambientales, la gastronomía y caer en manos de “falsos especialistas” pueden traer consecuencias graves. El especialista de la piel, Gabriel Serrano, platicó con Publimetro previo al encuentro Dermajal, sobre los proyectos que echará a andar en México y brindó recomendaciones de cuidado de la piel.

Este 26 de julio, la Dermajal, en Jalisco, será la sede donde los especialistas de la piel conversen de novedades en tratamientos, avances científicos, entre otros temas.

Cada vez es más frecuente ver “especialistas de la piel en TikTok, ¿Qué opinan de este fenómeno en las redes sociales?

—Realmente es un tema que me preocupa a mí, pero le preocupa también a todas las asociaciones de médicos en todo el mundo, porque aparecen estos influencers y no son profesionales, no tienen los conocimientos básicos para hablar de temas en particular y esto hace que muchas veces se publiciten tratamientos milagro, cosas que realmente aparecen como mágicas.

Esto no es nada serio y lo que tenemos que hacer es luchar frente a este tipo de intrusismo, porque no deja de ser una forma de intrusismo, y pues obviamente cuando se habla de alguna enfermedad sea de la piel o no, los influencers tienen que ser médicos para que los usuarios puedan hacer las cosas correctas, lo normal es acudir a una consulta de un profesional si tienen algún problema.

En ocasiones se promocionan productos más cosméticos pero que no actúan de raíz para revertir un problema de la piel.

—Existe una dermatología propia patológica, hay una dermatología que también abarca los temas que son más cosméticos y hay una dermatología quirúrgica. Cada paciente requiere una respuesta. Si te preguntan por un procedimiento quirúrgico y lo puedes atender y tienes la experiencia, debes hacerlo, si te preguntan por un problema cosmético, hay que abordarlo y normalmente lo que hacemos siempre es una consulta diversa: con patología, con cosmética, con cirugía.

¿Considera, con base en su experiencia, que hoy en día hay más cuidado de la piel?

—Sí. Y en eso precisamente los medios de comunicación han hecho que ese crecimiento sea exponencial. Hoy verdaderamente asistimos prácticamente a cualquier cosa en directo (redes sociales, internet), todo eso hace que la inmediatez sea realmente algo importante y la gente cuando pasan a lo mejor 24 o 48 horas ya se ha quedado vieja. Hay cosas que se dejan obsoletas en nada y esto tiene para mí más ventaja que digamos perjuicio.

Dr. Gabriel Serrano

¿Cuál es el principal problema de la piel que aqueja a las mexicanas y en general a las latinas?

—Primero diremos que al hablar de las latinas, son mujeres que les preocupa mucho el aspecto físico y como tal se cuidan, incluso a veces con mucho sacrificio porque tienen que comprar productos a veces muy caros, a veces desean hacerse procedimientos como rellenos, bótox, incluso remodelaciones de la nariz, pero son personas que se cuidan mucho.

Obviamente hay un tipo de piel que está condicionado al ambiente, hay sitios que son muy húmedos, pero también a la alimentación.

Aquí concretamente en México la piel suele ser bastante grasa o por lo menos mixta , entonces eso está relacionado, primero con la genética y con factores externos como es la alimentación, aquí (México) se comen alimentos con alto contenido en grasa, muchos hidratos de carbono y obviamente eso se refleja en la piel, pero también en el cuerpo.

En la piel con esas imperfecciones como granitos, poro dilatado, piel brillante y por eso esas pieles requieren un cuidado muy especial que debe ser dirigido por un profesional, no por personas ajenas a la piel.

El doctor Gabriel Serrano participa con Isela Méndez en el programa de reconstrucción de rostros de mujeres atacadas con ácido en México.

Existe un problema muy fuerte que es el tema de la pigmentación, hay mujeres que tienen manchas derivadas no solamente por la exposición a anticonceptivos orales, luego están relacionadas con el calor y el sol que hay muy importante en muchísimas áreas de México; por ejemplo en Monterrey que se dan esas temperaturas tremendas, en este sentido el sol es un factor importante pero también es muy importante la exposición al calor.

¿Cuáles son los malos hábitos que más lastiman la piel?

—Hay muchísimos hábitos, primero existen factores ambientales como estábamos hablando: el sol el calor, el viento, la humedad.

En muchísimas aspectos de la piel, obviamente fumar. La piel y las pieles de los fumadores tienen un color algo diferente al de aquellas personas que no fuman. Entonces es un vicio muy malo y habría que erradicarlo totalmente, luego la gente no se hidrata bien, la mejor forma de hidratarse es con agua y hay que beber cerca de dos litros al día, pero mucha gente no bebe ni siquiera un cuarto de lo que estamos hablando de esos dos litros. Luego hay bebidas gaseosas con alto contenido de azúcares y además que mucha gente abusa y, al final, terminamos con problemas y hay otros factores que es muy importantísimo y especialmente aquí en ciudades como Ciudad de México donde el exceso de tráfico, la polución que hay en determinados momentos también afecta a la piel, pero aparte todo eso no es solamente polución. Es que es exceso de tráfico, el ritmo de vida que va tan rápido, eso genera lo que nosotros llamamos radicales libres, que son uno de los factores más agresivos para destruir las estructuras fibrilares como el colágeno, la elastina de la piel.

¿Tendrá participación en el congreso Dermajal?

—Todo el mundo sabe que para mí en México es un país muy querido. Cuando era pequeño mis padres me trajeron y ya cuando de adolescentes seguía visitando México, cuando ya fui médico y de esto hace 50 años, ya venía yo al Instituto de Jalisco.

Presumo de conocer a la mayoría de los médicos mexicanos dermatólogos y no dermatólogos y de colaborar con ellos en todo lo que yo he podido y hacer workshops de muchísimas cosas como la micropunción, talleres de mesoterapia. Claro que nosotros estaremos en Dermajal y personalmente vengo, voy a apoyar a ese congreso, Guadalajara es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño, porque hay zonas que llegan más al corazón, allí tengo grandes amigos, no sólo en Guadalajara sino en Jalisco y en toda la zona, además me encantan los mariachis.

Además de tratar a pacientes, el doctor Serrano ofrece conferencias prácticas sobre los avances médicos.

¿Qué proyectos vienen en México con Sesderma?

—Vamos a traer nuevas líneas a México, se va a introducir una línea nueva que se llama Sofía skin, se va a introducir también una línea que lleva mi nombre Gabriel Serrano, que es una línea premium y tenemos más proyectos de investigación y desarrollo de fármacos aquí en México, porque no existen fármacos Nano en México, entonces nosotros de alguna manera, en algún momento, vamos a hacer un laboratorio para que podamos fabricar esos productos y la población de México se pueda beneficiar de los enormes efectos que tienen los productos nanotecnológicos y para esto no solo es a nivel de la piel, también es a nivel del cabello, que por ejemplo un producto para que penetre el pelo necesita llevar un transportador y no existen ese tipo de productos, pues nosotros los vamos a hacer aquí y vamos a introducirlos al consumidor y obviamente a mis colegas dermatólogos, que son siempre los que tienen que dirigir, enseñar y hacer algo que se llama educación sanitaria. Eso es muy importante porque sin educación sanitaria nuestra salud se resiente.

Aquí creo que muchos de mis colegas están haciendo una gran labor en este sentido.

Los problemas de la piel pueden resultar dolorosos pero también impactan en la autoestima, ¿qué satisfacción destaca en estos 50 años de trayectoria?

—Los médicos estamos llenos de satisfacciones, porque las cosas que nosotros hacemos, no se pueden pagar muchas veces y curas enfermedades complicadísimas y al final consigues sacarlas de estos estados, digamos horribles. Bueno, el grado de satisfacción que tú sientes no te lo pueden pagar con nada y también al revés, hay gente que se cree que los médicos somos insensibles, que nos vamos a casa y que no nos impacta el sufrimiento de una enfermedad que lleva cada paciente, claro que nos impacta y no nos podemos producir una coraza.

La medicina es una profesión humanitaria y luego yo soy de las personas que pienso que el mundo no se mueve por dinero, que las cosas se mueven y se consiguen más con amor , con mucho amor, con pasión, pero especialmente con amor y hay que amar la vida, hay que amar a los amigos...

Solidaridad contra los ataques con ácido a mujeres en México

El doctor Gabriel Serrano en esta ocasión adelantó su llegada a México para atender personalmente junto a la doctora Isela Méndez a cinco mujeres que han sido atacadas con ácido por sus parejas o exparejas. Justo este martes los médicos realizaron los tratamientos más avanzados para la regeneración de la piel, entre los cuales el uso del nanopore stylus de última generación que será presentado a los dermatólogos mexicanos en los próximos días.

Ataques con ácido, agresiones que por 25 pesos destruyen la vida de mujeres

Desde hace bastante tiempo, comprometidos con la causa de las mujeres mexicanas atacadas con ácido por sus parejas o exparejas, el Serrano y Mendes colaboran de manera desinteresada con la Fundación Carmen Sánchez, que ha contabilizado decenas de víctimas en las últimas dos décadas, muchas de las cuales no pudieron sobrevivir a las gravísimas heridas que les provocó el ácido sobre sus cuerpos. Publimetro ha sido testigo de estos procedimientos y lo ha podido documentar para su audiencia.

Ataques criminales sin castigo en el 96% de los casos

Los datos son de este tipo de atentados machistas son realmente terribles, ya que en el 85% de los casos el autor del ataque fue un hombre, todos parejas o exparejas sentimentales. En el 90%, el ataque fue dirigido al rostro y la mayoría de los crímenes se cometieron en calle. Y lo que es más preocupante, en el 96% de los casos no ha habido sentencia para los agresores. “Lo que ocurre en nuestro país es que existe un fuerte machismo y siempre se protege al hombre. La mujer queda aislada socialmente”, asegura una de las mujeres que sufrió el ataque con ácido en su cara por parte de su marido.

Otro dato aún más terrible de este tipo de agresiones criminales es que destrozar la vida de una mujer resulta muy económico. Apenas por 25 pesos se puede conseguir un litro de ácido , el arma al alcance de cualquier hombre despechado dispuesto a hacer el mayor daño posible a su mujer o exmujer.

Los laboratorios Sesderma se han volcado en esta iniciativa solidaria que quiere devolver la dignidad a estar mujeres y aportan de manera gratuita material de última generación en cuidados dermatológicos y tratamientos reparadores que ellas no podrían costearse por su alto coste, ya que sólo una sesión de Nanopore cuesta más de 5,400 pesos (300 euros) y un tratamiento alrededor de 27,000 pesos (1.500 euros).

En las sesiones curativas de este martes, por ejemplo, la doctora Isela Méndez y el doctor Serrano utilizan micropunción y otras técnicas complementarias del nanopore stylus, considerado como el “fórmula 1″ del mercado porque trabaja con el doble de potencia que sus competidores y, por tanto, es mucho más eficaz a la hora de penetrar de manera más profunda la piel. Además, la nanotecnología, que es la base de las cremas regeneradoras que van a utilizar, permite penetrar en la dermis —que es lo que alimenta el tejido de la piel— y facilitar su reconstrucción.