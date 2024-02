Del 18 al 23 de febrero habrá un golpe abundancia en la vida de estos signos

Durante la semana del 18 al 23 de febrero la actividad astronómica será casi nula, pues solo Venus y Marte se encontrarán una conjunción. Sin embargo, esto no será impedimento para que cinco signos tengan un golpe de abundancia y prosperidad en sus vidas durante este tiempo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Durante estos días tendrás todo el apoyo que necesitas de tus compañeros de trabajo, ya que has sabido ganarte su confianza y saben que cuando planteas algo lo defiendes con bases muy sólidas y sobre todo que siempre estás dispuesta escuchar sus propuestas para mejorar lo que debe cambiar, esto es lo que te convierte en una gran líder y por esto podrás con ellos esta semana, que será bastante movida en cuanto a responsabilidades.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por fin te toparás con tu alma gemela o descubrirás quién eso. Esto es algo que será verdaderamente importante y mágico para ti porque esa conexión tan espiritual que estás viviendo o estás cerca de hacerlo, te llenará mucho. Aunque debes saber que es muy probable que esto tenga un fin o que haya ciertos inconvenientes que te impidan disfrutar como lo deseas. Vive el momento, disfruta de cada segundo porque el tiempo es muy corto.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ya tienes el tiempo suficiente para que pidas ciertas mejoras en tu campo laboral, ya que también se vienen algunos traslados o cambios de puesto. Aprovecha esta coyuntura para pedir ese aumento salarial o algunos beneficios que te permitan incrementar tus ingresos. Es poco probable que te los rechacen, aunque todo esto también dependerá de los argumentos que uses para pedirlo. Analiza bien lo que vayas a decir, porque de esto depende el éxito.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Sin mucha planificación, pero sí con bastantes ganas tendrás unas noches de mucha acción en el plano sexual con tu pareja o alguna persona que te atrae mucho. Estás aprendiendo a darte tu espacio y tiempo y esto lo está agradeciendo enormemente tu pareja. Te sentirás plena y sobre todo deseada, lo que mantendrá en buenos niveles tu autoestima. Sique trabajando en este aspecto de tu vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás el empuje necesario para que concretes ese objetivo en el que has estado trabajando en las últimas semanas. Se deberá gracias a una persona que tiene muchas influencias, así como conocimiento y te dará las herramientas que requieres para termines de realizar todo. No olvides agradecer por semejante acto, que entre los créditos no dudes el colocar su nombre porque será gracias a esa persona que podrás lograr muchas cosas.