El agua sustenta la vida en nuestro planeta. En el hogar, juega un papel fundamental en torno a nuestras actividades cotidianas, desde la cocina y el baño hasta el lavado de ropa.

Sin embargo, en un mundo donde los recursos naturales son finitos, y el cambio climático está exacerbando la escasez de agua en muchas regiones, es más importante que nunca adoptar prácticas sostenibles para conservar y proteger este recurso vital.

El uso global del agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años y continúa creciendo de manera constante a una tasa aproximada del 1% anual. El aumento de la población, el desarrollo económico y los patrones de consumo sigan aumentando el consumo de agua, empeorando la calidad de vida de lugares donde el acceso al agua ya es un problema y causando problemas de escasez en regiones donde todavía no lo es.

Actualmente más de 2000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. A ello se suma el incremento de la población, que se espera alcance los 9.300 millones en 2050 versus los 8.000 millones actuales (2025).

Agua. El agua es un recurso limitado y cada vez son más los problemas en diferentes partes del mundo derivados de su escasez. Foto: Freepik.

RECOMENDACIONES

Para ahorrar agua en casa:

1. Cierra las llaves del agua siempre que no las uses: Hazlo mientras te enjabonas el pelo, te cepillas los dientes, te afeitas, lavas utensilios de la cocina, etc. Cada gota cuenta.

2. Dúchate en lugar de bañarte: Una ducha gasta un 50% menos de agua, y una ducha de 5 minutos puede significar un ahorro de 3.500 litros al mes.

3. No desperdicies el agua que sale de la regadera: Mientras esperas a que salga agua caliente, deja que caiga en un cubeta o contenedor para regar plantas, limpiar los pisos, lavar ropa a mano, usar en el inodoro, etc.

4. Coloca botellas llenas dentro del tanque del inodoro: Con esta medida ahorrarás hasta 2 litros de agua cada vez que uses el inodoro. ¿Te imaginas cuántos litros de agua podrías ahorrar por semana, por mes y por año?

5. Utiliza de forma eficiente los electrodomésticos: Usa la lavadora y el lavavajillas cuando estén totalmente llenos, así podrás ahorrar de 2.500 a 3.8000 litros de agua por mes. Cuando sea hora de reemplazar alguno de estos electrodomésticos, opta por aquellos que incorporan tecnología para el ahorro del agua.

6. Descongela los alimentos a temperatura ambiente: No los descongeles bajo el chorro del grifo. También los puedes poner a descongelar en el refrigerador.

7. Adquiere plantas autóctonas: Si tienes jardín, o muchas plantas en tu hogar, procura que sean plantas autóctonas, así no necesitarás demasiada agua para regar.

8. Riega el jardín o las plantas de noche o por la mañana: Si lo haces durante el día, el calor puede hacer que un porcentaje del agua que ocupes se evapore. Cuanto más fría sea la temperatura, menos se evaporará.

9. No limpies el suelo con manguera: Si tienes cochera o patio, usa una escoba y baldes de agua.

10. Arregla enseguida cualquier fuga de agua: Una llave de agua goteando puede significar el desperdicio de unos 40 litros de agua por día.

LAS CLAVES

• Para que las recomendaciones que hemos compartido sean efectivas, es necesario involucrar a todos los habitantes del hogar.

• De tal forma, pueden platicar en conjunto cómo cuidar el agua en casa y definir acciones y compromisos concretos que tendrán que cumplir.

• Recuerda que las acciones para cuidar el agua también pueden aplicarse fuera de casa. Poner atención al uso que haces de ella te ayudará a construir hábitos para cuidarla en donde quiera que estés.

¿GRIFO? ¿LLAVE?

En varios países de habla hispana (Argentina, Bolivia, España, Uruguay) se le llama “grifo” al dispositivo que controla el flujo de agua, especialmente en el contexto de la cocina o el baño, aunque también se le puede llamar “canilla”. En otros países (Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela) se prefiere la palabra “llave” para referirse a lo mismo.