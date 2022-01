Diputado de Morena sufre impresionante choque en Michoacán

El diputado local de Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo sufrió un aparatoso accidente automovilístico en el estado de Michoacán. La unidad en la que viajaba el legislador quedó destrozada. Sin embargo, él no sufrió heridas graves.

El percance se registró la tarde de ayer en la carretera que conecta a La Piedad y Zamora, en Michoacán. El legislador de Morena conducía un automóvil negro que resultó totalmente destrozado.

Comunicado Oficial a los medios sobre el lamentable accidente que tuvo el Presidente @Neto_Prieto el día de hoy por la tarde pic.twitter.com/BgoyEUUJNP — Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato (@ceemorenagto) January 19, 2022

El diputado se impactó contra un camión de carga al invadir el carril en el que circulaba la unidad pesada. Ernesto Prieto resultó con lesiones en una muñeca solamente.En redes sociales, afirmó que se encuentra fuera de peligro y que los tripulantes de la unidad contra la que se impactó también resultaron ilesos.

”Estoy bien, nada más sí me llevo unos golpes y unas ligeras heridas superficiales. Mi muñeca derecha sí quedó algo lastimada. Pero, al parecer solo es la inflamación”.

1) Gracias al Creador, a la Naturaleza y a la Ciencia seguimos vivos y sin mayores contratiempos.



Gracias a todos por sus muestras de atención y cariño, las valoro mucho.



Gracias a mis nuevos amigos de la carretera donde me accidente por su solidaridad. Nunca dejemos de... pic.twitter.com/nPf1sqT5EE — Ernesto A. Prieto Gallardo (@Neto_Prieto) January 19, 2022

Hizo un llamado a los ciudadanos a conducir con responsabilidad y no distraerse mientras estén tras el volante para evitar lastimar a terceros.Prieto Gallardo sostuvo que se reincorporará al trabajo legislativo y estaría caminando sin dificultad este mismo miércoles.

Te puede interesar: Bájale a la velocidad. Cada hora hay un accidente vial en Guanajuato

”Hay que ir siempre atentos en el manejo porque no solamente está tu vida de por medio, sino la de otros. Afortunadamente los muchachos del camión contra el que me impactó están bien, están muchísimo mejor que yo. Prácticamente no les pasó nada. La siguiente semana me voy a dar una vuelta para saludarlos”.

El diputado ha señalado que el accidente fue su responsabilidad y se hará cargo de los daños que provocó el siniestro.