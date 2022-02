Normalidad endémica: ¿cuándo llegará a Guanajuato?

La disminución de contagios por coronavirus en el estado de Guanajuato es un hecho. La entidad está lista para la siguiente fase que es la normalidad endémica.

Así lo anunció el secretario de Salud del estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien dijo que el cambio es hacia un enfoque “endémico” de la pandemia de coronavirus.

[ Renueva tu hogar con poco presupuesto ]

Explicó que con esta etapa vienen cambios como dar prioridad a la prevención y a la reacción rápida a los brotes que se pudieran dar.

Sin embargo, Díaz Martínez aclaró que esto no significa que el fin de la pandemia haya llegado.

“La pandemia no tendrá un final definido, es decir, no hay un punto al cual llegar, sino que será una disminución paulatina, ya que la enfermedad no se va a ir”, apuntó.

Te puede interesar: Mineros de Guanajuato son liberados, detienen a secuestradores

Pese a que los contagios han bajado, se mantendrá una vigilancia cautelosa en sintonía con las señales de advertencia de la próxima oleada o variante del virus Sars-Cov2, agregó.

“Vivir con el COVID-19 significa aumentar la vigilancia del estado, reforzar el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y el orden, así como seguir con la sanitización de manos y fomentar la ventilación de los espacios”.

Las medidas que se implementarán y reforzarán son:

Impulsar la aplicación de vacunas.

Mantener los equipos de protección personal en profesionales de salud y ciudadanos.

Monitoreo constante de casos, hospitalizaciones y defunciones.

Tener a disposición la reconversión de camas de hospitalización.

Mantener las pruebas rápidas y de tipo PCR para las personas con síntomas.

Impulsar desde lo local la política federal para la vacunación a menores.

Aplicación de vacunas anticovid La aplicación de vacunas seguirá vigente, así como el uso de cubrebocas. Fotografía: (@ganigani/Unsplash)

Coronavirus, a pasos de lograr la fase endémica

Las enfermedades pueden alcanzar la fase endémica cuando el virus existe en la comunidad, sin embargo, es manejable debido a la inmunidad.

Te puede interesar: Más de 119 mil leoneses han disfrutado de acceso libre a parques

Monitoreo constante de casos, uso de equipo de protección en personal de salud, realización de pruebas y aplicación de vacunas sigue vigente.