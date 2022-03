Sin marcha atrás: presencialidad en escuelas seguirá pese a curva de contagios

A quince días de cumplir dos años del primer caso de Covid-19 en el estado de Guanajuato, las autoridades estatales de Salud y Educación informaron que el regreso a los salones de clases será definitivo, por lo que no habrá opción de negociar que los estudiantes tomen clases híbridas.

El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, definió la reincorporación como “el arranque de una recuperación necesaria y que va permitirnos como sociedad reflexionar sobre muchas cosas”.

[ Renueva tu hogar con poco presupuesto ]

Hernández Meza apuntó que la presencialidad en las escuelas no es negociable. Con el retorno presencial, Guanajuato se suma a las entidades que ya han regresado a la presencialidad total en 2022, como Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Coahuila, CDMX, Querétaro, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.

📡 #EnVivo: Conferencia de Prensa: Regreso a Clases 100% presencial a las escuelas. 🏫 ✏️📚 https://t.co/vaRFr4vHXn — TV4 📺📱💻 (@tv4guanajuato) March 2, 2022

“El aula se constituye como un lugar protector, como un lugar seguro”, agregó el funcionario.

Sobre los riesgos de contagio que se pudieran presentar, el secretario de educación refirió que “es mucho más probable que el estudiante pueda enfermarse en la dinámica del día a día”.

Presencialidad parcial y total actual: las cifras

El 78% de los estudiantes guanajuatenses de todos los niveles educativos se reincorpora a las escuelas; es decir, 1 millón 300 mil 169.

El 95.4% de las escuelas están abiertas para recibir a los alumnos; es decir, 11 mil 488 planteles.

El 84% de los docentes cuenta con el esquema de vacunación contra el covid completo, es decir 68 mil 937 maestros.

Presencialidad, importante para el aprendizaje

Las autoridades refirieron que es de suma importancia y urgencia que los alumnos acudan de forma presencial a sus clase, pues son muchos los beneficios que conlleva.

Recuperación de aprendizajes.

Reduce riesgos de la deserción escolar.

Evita incremento del trabajo infantil.

Impacto positivo de la salud mental de los estudiantes.

Promueve a recreación y actividad física.

“Cuando no se aprende, se desaprende. No regresan en las mismas condiciones, lamentablemente las poblaciones que tienen mayor rezago son aquellas que ya estaban mal hace dos años. Esta brecha es dolorosa, no se nota como cualquier catástrofe, sin embargo existe y tenemos que darle el tratamiento adecuado”, añadió Hernández Meza.

Se reforzarán medidas de prevención

La reincorporación a los planteles educativos será el 7 de marzo en todos los niveles educativos, se reforzarán los protocolos y las medidas sanitarias; uso de cubrebocas, lavado de manos, ventilación de espacios, desinfección, etc. Además de el protocolo de actuación en caso de sintomatología.