“No estaba en el lugar equivocado, estaba en estudiante”; exigen justicia por asesinato de un estudiante de la UG en Irapuato

La comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato en Irapuato realizó un homenaje y protesta por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años, que fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional en la comunidad del Copal.

Vestidos de blanco, con pancartas y globos alzaron la voz y exigieron justicia por el homicidio donde murió el estudiante de agronomía y donde en dicho ataque otra estudiante de nombre Alejandra Carrillo de 22 años resultó lesionada de gravedad.

“Tenemos a una compañera herida, compañeros que pasaron un susto, pasaron momentos que nadie queremos pasar. Una oración para la compañera para que mejore y esté bien (...) le agradecemos a la universidad, a la casa de estudios que está en apoyo total con la familia, compañeros y estudiantes. que no nos está dejando solos”, dijo una estudiante.

🔴Piden Justicia



Con flores, aplausos y un minuto de silencio, jóvenes de la @UdeGuanajuato recuerdan a Ángel, estudiante de agronomía, asesinado por un elemento de @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/cyq4oWFfTn — Rafael Lira (@Rafael_Lira_1) April 28, 2022

Durante la manifestación, se exigió que se revise el modelo de seguridad en el estado y a nivel federal. También se pidieron condiciones para seguir estudiando, en ese sentido, se detalló que las clases en la sede de Copal fueron suspendidas por varios días y se analizará si se regresa a las clases la próxima semana.

“Muchos hemos visto manifestaciones, el querer alzar la voz en diferentes estados y países y hoy lamentablemente nos tocó. Nunca creí tener que sostener una cartulina por un amigo, pero es así y nos quedaremos aquí hasta que se haga justicia”, manifestó una estudiante.

Los asistentes anunciaron que se preparan más movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel y las lesiones de gravedad en otra estudiante de nombre Alejandra Carrillo.

En la manifestación estuvo presente el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien reprobó el homicidio y ataque contra los estudiantes.

“Este acto homicida, que quede claro que la comunidad universitaria es una comunidad esta unidad y que venga loga seguiremos unidos (...) este era su lugar, donde él soñaba con un mejor futuro para él y para su familia. Cómo recordarlo, como Ángel, con todo lo que ello significa”, dijo el rector.

La autoridad educativa dijo que por el ataque ya declararon algunos alumnos y varios más lo hicieron este jueves. Detalló que se realizó bajo el acompañamiento jurídico de la Universidad de Guanajuato.

“Lo que sucedió ayer lo calificó como un acto extremo, nefasto y deplorable. Estamos aquí como dijo la compañera , estamos aquí para realizar un homenaje y expresar solidaridad a la familia y también a nuestra compañera Alejandra y que aún no tenemos certeza del estado que guarda (...) por su puesto que no permitimos que comparezca ningún estudiante nuestro, si no es con el acompañamiento de la Universidad de Guanajuato”, dijo Luis Felipe Guerrero Agripino.

Asimismo, @lfguerreroa da a conocer que no permitirán que ningún estudiante comparezca ante las instancias jurídicas sin el acompañamiento de la @UdeGuanajuato. pic.twitter.com/RDTrjs22Vk — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) April 28, 2022

Te puede interesar:

UG se encuentra consternada por muerte de estudiante a manos de la Guardia Nacional

Guardia Nacional dispara contra estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato; muere uno