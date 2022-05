Policías municipales de Guanajuato sin capacitación para acompañar manifestaciones

❝Una policía me jaló el pelo; me agarró de las greñas y me dijo: ‘A ver, no que muy culerita’. Después nos empezaron a patear❞.



Liberaron a las 26 personas ––la mayoría mujeres y menores–– detenidas en Irapuato tras la marcha contra los feminicidios

