Ale Gutiérrez rinde su primer informe ante leoneses y anuncia nuevas obras

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, presentó su primer informe de gobierno. Tomando como base sus tres ejes de gobierno: Vivir Tranquilo, Vivir Sano y Vivir Mejor, informó los avances en materia de seguridad, salud, medioambiente e infraestructura.

El informe de gobierno fue presentado en dos momentos, uno ante integrantes del Ayuntamiento a las 10 de la mañana y el segundo enfocado a la ciudadanía en el Teatro del Bicentenario.

En el eje de Vivir Tranquilo destacó el nuevo modelo de patrullaje y atención en las 7 delegaciones, adaptado a las características territoriales y sociales. Destacó que se han brindado 133 mil 892 atenciones a la ciudadanía de forma focalizada.

También en el informe se detalla la depuración de la Secretaría de Seguridad de León, de la que han sido dados de baja 636 elementos, 425 policías y 211 policías viales. En ese sentido, destacó que la Academia Metropolitana lanzó la licenciatura en derecho con enfoque en seguridad, para que los elementos estén mejor preparados.

Lo más importante del informe de @AleGutierrez_mx es su enfoque 100% ciudadano, la forma en la que explica cómo facilita y mejora la experiencia de las personas y familias. De eso se trata. pic.twitter.com/uW3qpVcFbg — Magui Fisher (@maguifisher) September 23, 2022

Alejandra Gutiérrez destacó que en el presupuesto de 2022, para seguridad se invertirán 4 mil 105 millones 267 mil 475 pesos.

“Tomo el toro por los cuernos y no nos vamos a rajar (...) Vamos por siete arcos carreteros para seguir vigilando, vamos por drones, ya tenemos el presupuesto (...) Hoy más que nunca necesitamos a los mejores ciudadanos, el municipio asume su responsabilidad pero si no lo trabajamos de la mano de los ciudadanos, va a ser muy difícil (...) Los resultados vamos a irlos viendo a poco a poco pero vamos a tener una mejor ciudadano (...) No vamos a aflojar el paso pero los necesito a ustedes”, dijo Alejandra Gutiérrez en su mensaje sobre seguridad.

La alcaldesa destaca en su informe el programa de Miércoles Ciudadano, que ha tenido 40 ediciones, donde la presidenta municipal atendió de manera directa y personalizada a 635 personas. Mientras que en Mi Barrio Habla se han generado 732 acuerdos de mejora, de los cuales el 78% están concluidos.

“Van a estas mesas la gente de la zona, se les invita a todos y dicen qué les duele, qué necesitan, pero participan proponiendo soluciones concretas”, dijo Alejandra Gutiérrez.

En materia presupuestaria se destacó que León obtuvo el tercer lugar en el manejo del Presupuesto Basado en Resultados en la evaluación del Diagnóstico sobre el avance de la implementación del PbR SED 2022 que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, avanzando 13 posiciones del lugar obtenido en el ejercicio 2021.

“Hoy vemos el resultado es esta ciudad tan prospera que ha crecido de forma exponencial. Es la tercer ciudad más poblada del país. En los últimos 10 años creció en 300 mil habitantes”, dijo la alcaldesa.

Eje Vivir Sano

En el eje de Vivir Sano la presidenta municipal destacó temas ambientales, de gratuidad en parques y mejoras en vialidades como ciclovías.

Se destacó que en los operativos en conjunto con Policía Vial se aplicaron 12 mil 547 multas realizadas, generando un ingresó de manera directa al Fondo Ambiental Municipal (FAM), que acumula 19 millones 476 mil 634.88 pesos.

Sobre el bienestar se realizaron 18 mil 331 esterilizaciones de perros y gatos de manera gratuita a través de campañas permanentes. Además, el Centro de Control y Bienestar Animal recibió 1 mil 472 quejas y denuncias de maltrato animal, con lo que se resolvieron 661 procedimientos administrativos, de las cuales se han emitido 32 infracciones. En este año la primera sanción económica fue por la cantidad de 8 mil 659.80 pesos.

Una de las acciones más destacadas fue que el 3 de febrero se aprobó Pase Verde para permitir la entrada gratuita un día a la semana en deportivas y parques. De manera integral en el programa Pase Verde se aplicó una inversión de 19 millones 294 mil 377 pesos.

Con el programa de combate al hambre, se beneficiaron a 8 mil 767 personas en carencia alimentaria, con un total de 525 mil 520 raciones de alimentos.

“Hoy tenemos 56 puntos seguros para las mujeres (...) Para si están en la calle pueden ir y estar seguras (...) Aquí no vamos a dejar a ninguna mujer sola”, dijo la presidenta municipal sobre el programa de puntos seguros para mujeres en hoteles, plazas y otros espacios públicos y privados.

Eje Vivir Mejor

En el Eje Vivir Mejor, Alejandra Gutiérrez se refiere a programas de apoyo a mujeres en temas de violencia y de cuidado de los hijos, así como de empleo temporal.

La presidenta municipal destacó que se apoya el pago de estancias infantiles, en dicho programa la cuota está dividida entre los participantes de la siguiente forma: 40% gobierno municipal, 30% empresario o empleador y 30% jefa de familia; así también la estancia colaborará estableciendo una cuota preferencial para las mujeres.

Con los apoyos de vivienda digna se edificación de 59 cuartos dormitorios en las localidades: Benito Juárez, Duarte, Loza de los Padres, San Juan de Otates, Lucio Blanco, Santa Rosa Plan de Ayala, Pompa, Miguel Hidalgo I, Los López, Santa Ana del Conde, La Sandía, El Terrero, Guadalupe Victoria y La Arcina.

“118 eventos nacional e internacionales que dejan derrama económica. Vamos a cerrar el año con una derrama de 12 mil millones de pesos, que se queda aquí, con las familias leonesas”, señaló la alcaldesa sobre la estrategia de reactivación económica en León.

En el caso de programas de empleos, como Ayúdate Ayudando, se informó que de manera integral se benefició a 9 mil 878 personas con una inversión total de 30 millones 732 mil 835.36 pesos. Con este programa se pagaron mil 500 pesos a personas por el trabajo de dos semanas en la mejora de sus entornos, como parques, calles y escuelas.

Las inversiones para León

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció inversiones para la ciudad de León en varios rubros.

Se tratan de 660 millones de pesos en infraestructura, 82 millones para proyectos de educación, 325 millones de pesos en proyectos de obra social, 10.8 millones de pesos para eventos de turismo y 5 millones de pesos para vales grandeza.

“Como gobierno estoy muy orgulloso de esta gran ciudad. Aquí siempre he estado para apoyar a León y los seguiré apoyando (...) León cuenta con el gobernador, cuenta con todo el gabinete”, dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De estos 1,082 millones de pesos, 894 millones son recursos estatales.

Algunas de las próximas obras son:

• Construcción del bulevar Timoteo Lozano, tramo Tajo de Santa Ana a bulevar Mayorazgo.

• Construcción del puente sobre el bulevar Morelos en el entronque con el bulevar Talabarteros.

• Modernización del Malecón del Río 2ª. y 3ª. etapa.

• Pavimentación del bulevar Gasoducto, tramo Cervantes Saavedra hacia el oriente.

• Pavimentación del tercer carril del bulevar Las Joyas.

• Construcción de un Centro de Monitoreo y Vigilancia para el Distrito León MX.

• Adecuación y equipamiento del Teatro Leonardo Da Vinci en Explora.

• Así como la rehabilitación de redes de agua potable y pavimentación de calles en varias colonias a través de los convenios de desarrollo social con el municipio.