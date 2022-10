“Vamos a recuperar México desde Guanajuato”, lanza PAN en asamblea estatal

El Partido Acción Nacional (PAN) realizó su Asamblea Estatal en el municipio de Irapuato. Desde los liderazgos plantearon su meta de cara en 2024, conseguir 1.6 millones de votos.

Eduardo López Mares, dirigente del PAN en Guanajuato, señaló que buscarán aumentar las posiciones de gobierno en el estado.

“En 2021 contábamos con 22 presidentas y presidentes municipales. Hoy el PAN gobierna en la mayoría de los municipios de Guanajuato, llegando al 75% de la población y vamos por más (...) En octubre de 2021 eran 229 y hoy tenemos 244 servidores públicos de elección popular” — Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN.

La democracia se construye desde casa, por eso hoy en nuestra #AsambleaPANGTO, voté a favor de la vida democrática de @AccionNacional y de nuestro país.

Sigamos, como decía Gómez Morín, ‘creando un campo común de acción, de pensamiento y de conciencia ciudadana’. #SíHayDeOtra pic.twitter.com/6URLrpQgr8 — Lalo López Mares (@lalolopezm) October 23, 2022

[ ¿Amante del hogar y la innovación? ]

En el evento para mostrar su unidad y encaminarse al 2024, se destacó el aumento de la militancia panista y el crecimiento de su Infraestructura y presencia en los 46 municipios de Guanajuato.

Se destacó que la militancia blanquiazul pasó de 14 mil 292 a 15 mil 603, lo que nos pone entre los seis padrones más grandes del país.

“Nos encontramos con 42 inmuebles propiedad del PAN, incluyendo el Comité Directivo Estatal y que había 5 comités sin inmueble. Al cierre de este 2022, Atarjea y Pueblo Nuevo ya contarán con uno. También hallamos proyectos de infraestructura, para construcción, remodelación o mantenimiento en algunos comités. Pero ya les estamos metiendo y hemos inaugurado las casas panistas de Doctor Mora, Romita y Santa Catarina”, sostuvo López Mares.

Te puede interesar: Jubilan a Titán y Akela, perros que rescataron a más de 30 personas en sismo de 2017

Desde la dirigencia se defendió la fortaleza del PAN de cara al 2024 y se dijeron confiados de obtener buenos resultados.

“La meta es clara: 1.6 millones de pesos. Qué nadie tenga duda, vamos a ganar en 2024. Vamos a decirle a todos cómo se hace. Vamos a recuperar México desde Guanajuato. El territorio azul será el punto de partida. El PAN ya está listo para lo que venga. La verdadera alianza es con la gente, no con los que se asocian con los malos”, dijo el presidente del PAN en Guanajuato.

Frente a más de mil panistas de los 46 municipios habló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo que la entidad genera envidias por los avances que ha tenido, aunque reconoció los retos que se han tenido en su gestión como la inseguridad.

“Han sido momentos difíciles, Guanajuato ha estado en un ataque constante los últimos años, críticas, infundios, ataque tras ataque por ser y pensar diferentes, pero en Guanajuato no nos sabemos rajar (...) Yo no podría ser un Gobernador que tiene la dignidad de decirle no al gobierno federal, si no sintiera el respaldo de un Guanajuato unido y de un partido unido”, dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En la Asamblea estuvieron presentes los exgobernadores se Guanajuato: los exgobernadores asistentes se encuentran: Carlos Medina Plascencia, Miguel Márquez Márquez, Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero Hicks.