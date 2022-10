Ricardo Sheffield se disculpa por violencia política de género; alcaldesa de León la acepta

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, aceptó la disculpa pública del procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, por violencia política de género.

En un video, Sheffield Padilla dijo que a pesar de que no hay una sanción definitiva porque el caso sigue en tribunales, emite la disculpa y que en caso de haber una sanción no se veía impedido de participar en el proceso electoral del 2024.

“Soy un hombre del siglo XX al que todavía le traiciona su educación. Precisamente por eso, me corresponde aprender de mis errores, escuchar y deconstruirme. Por supuesto en su momento acataré la sentencia y en su caso en los próximos días publicaré la disculpa formal y demás medidas que me fueran impuestas (...) Quiero ofrecer una disculpa sincera y personal a Alejandra Gutiérrez por esas declaraciones, pero sobre todo quiero ofrecer una disculpa sincera a mi esposa y mis tres hijas. Quiero dejarles claro que su papá no va a perpetuar estereotipos de género”, dijo Ricardo Sheffield Padilla.

Quiero aprender, escuchar y ser aliado de las causas feministas.



Por eso ofrezco una disculpa pública a @AleGutierrez_mx y a todas las mujeres de México por mi declaración del año pasado.



Mi mayor anhelo es que mis tres hijas crezcan en un mundo libre de violencia de género. pic.twitter.com/D18IuvFyB4 — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) October 26, 2022

El 14 de octubre, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que cometió violencia política de género y ordenó que se inscriba en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por Violencia Política de Género, pero el 18 de octubre Sheffield Padilla interpuesto una impugnación.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, aceptó la disculpa de quien fuera su contendiente en el proceso electoral 2021.

“La deuda en la igualdad y la no violencia contra las mujeres es histórica y compleja; reconozco este primer paso que estás dando, pero aún nos falta mucha educación para cerrar la brecha. Seamos ejemplo a través de nuestras acciones. Te envío un cordial saludo”, señaló Alejandra Gutiérrez.

La denuncia data del 2021 cuando Ricardo Sheffield Padilla emitió declaraciones en entrevistas en contra de la ahora alcaldesa, en ese entonces, candidata del PAN.

“Ya sabemos que otros van a gobernar por ella” (...) “Para todo lo demás habrá otro gobernando” (...) “Ella va a ser la tesorera si gana, eso es lo único que puede y va a hacer” (...) “es lo único que sabe hacer”, fueron algunas de las declaraciones de Sheffield Padilla.