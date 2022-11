Operativos contra venta ilegal y maltrato animal se intensificarán en León

El gobierno municipal de León intensificará los operativos contra la venta ilegal y maltrato animal.

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, señala que luego de que se rescataron este fin de semana 26 aves que eran vendidas en un estacionamiento en la zona norte de la ciudad, las aves se pusieron bajo resguardo y las personas fueron multadas.

“No tenían permiso y había maltrato animal, de hecho, la multa se hizo por ambas razones, o sea, por maltrato y por no contar con los permisos. Las aves se pusieron a resguardo, se pusieron a resguardo del Zoológico para que no pudieran sufrir, no es como una cosa que recoges y que la mandas a una bodega, tenemos que cuidar su integridad y verificar que estén sanas y sobre todo también para cuidar que las aves del propio Zoológico no se vayan a contagiar en caso de que tuvieran alguna enfermedad”, dijo Alejandra Gutiérrez.

La presidenta municipal señaló que han identificado la venta de aves y otros animales en mercados públicos y otras zonas de la ciudad.

También dijo que se tienen identificados a cazadores que van a zonas arboladas a robar crías y capturar aves, para luego ponerlas a la venta.

“Se va a seguir haciendo operativos, la invitación a los ciudadanos que nos están reportando (...) también invitar a la población a que no compre en estos tipos de lugares, porque vienen maltratados, de forma ilegal; a veces mueren muchísimos para que pueda llegar uno vivo. La invitación es a que no compren porque mientras haya quien compre va a haber quien venda de esa manera y hay muchísimo maltrato detrás”, dijo la alcaldesa de León.