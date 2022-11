“Espero que todo esto pase pronto”, escribe guanajuatense preso en Tlaxcala por caso presuntamente fabricado.

“Espero que todo esto pase pronto”, escribió Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, de 24 años de edad, desde el Cereso de Apizaco en Tlaxcala.

Suman más de dos meses que ha estado recluido en ese penal, acusado de un homicidio de un hombre en Huamantla el 8 de noviembre de 2021. La familia de Pedro sostiene que nunca ha estado en ese estado y está detenido por llamarse igual al presunto responsable.

En una nueva carta, Pedro agredió a los pobladores de San Felipe, de donde es originario, así como a su familia por mantener el apoyo para su liberación.

“Mi pueblo querido y amado. Cómo extraño a toda mi gente de mi querido San Felipe, familia, amigos y conocidos. A todo mi pueblo San Felipe, que considero mi familia, les quiero agradecer todo su apoyo y generosidad hacia mí y mi familia. No saben cómo me siento al saber que toda mi gente me apoya en estos momentos tan difíciles para mí y mi familia y espero que todo esto pase pronto y pueda volver a reunirme con todos ustedes. Muchas gracias San Felipe”, dice la carta.

Carta de Pedro redactada desde el Cereso de Apizaco. (Cortesía)

Familiares de Pedro informaron a Publimetro que se encuentran realizando las gestiones para que el joven pueda hablar desde el penal con medios de comunicación para que de propia voz relate lo vivido.

La Procuraduría de Justicia de Tlaxcala ha sido renuente a dar información sobre el caso. Solo en un boletín de prensa ha señalado que el caso está en etapa de investigación complementaria y por tanto la información es reservada.

La familia de Pedro y su equipo legal han adelantado de que en caso de que no haya avances, harán pública la carpeta de investigación, pues aseguran que en su contenido se demuestran las nulas pruebas contra el guanajuatense.