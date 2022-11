Exigen reconocimiento de trabajo sexual en León y cuota laboral de personas trans en gobierno municipal

Las mujeres trans y trabajadoras sexuales que fueron agredidas por policías de León el pasado fin de semana se reunieron con autoridades del gobierno municipal de León.

Las mujeres trabajadoras sexuales afectadas presentaron una queja ante el Consejo de Honor y Justicia del municipio y se reunieron con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.

Además de solicitaron la sanción a las personas que resulten responsables de los hechos que quedaron registrados por vídeo. Entre las exigencias está la atención médica y psicológica de las víctimas y sus familias, que se efectúen reformas a la normativa municipal para reconocer el trabajo sexual como trabajo y el reconocimiento de espacios seguros para el ejercicio del trabajo sexual.

También se pidió la capacitación continua de la corporación de policía en materia de diversidad sexual y de género y trabajo sexual; una disculpa pública a cargo de la presidenta municipal en la que se reconozca el acoso histórico sufrido por las trabajadoras sexuales en la ciudad. La creación de un programa municipal para la atención de la salud sexual de las personas trabajadoras sexuales y el establecimiento de una cuota laboral para personas trans en el gobierno municipal.

También se presentó una queja frente a la Procuraduría de Derechos Humanos con motivo de los hechos del fin de semana.

Sobre el caso, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha referido que las denuncias se investigan y no en caso de encontrarse algún abuso, los agentes de seguridad serán sancionados.

“Yo he sido muy clara, que si hay algún tipo de violación, que se sancione y ustedes han visto que no he he dejado pasar absolutamente ninguno. Entonces estamos atendiendo a través de Honor y Justicia”, dijo.

Fue durante el fin de semana que se difundieron los presuntos abusos de varios policías de León contra un grupo de mujeres trans y trabajadoras sexuales, quienes fueron detenidas y denunciaron que fueron amenazadas y violentadas.