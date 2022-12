Preocupa en Guanajuato colapso de colmenas por cambio climático

En el estado de Guanajuato apicultores han manifestado su preocupación por un posible colapso de colmenas en la entidad.

Eduardo Ortiz Ceja, vicepresidente de la Asociación Ganadera Local Especializada en Abejas De León, explicó que el aumento de la temperatura y la deforestación ha provocado que apicultores tengan que intervenir de forma más directa en la sobrevivencia de las colmenas.

Te puede interesar: Aztecas Al-Quinto: Así será la fiesta que despedirá a los mexicanos que irán al Mundial de Qatar

Con dicha intervención se les dota de alimento, ante las complicaciones para que las abejas puedan conseguir los nutrientes y comida de forma natural.

“Hemos tenido grandes problemas, sobre todo el cambio climático es uno de los factores principales. Las elevadas temperaturas nos cambian todo el manejo de la abeja. Hay gente que nos dice que no pasa nada, que en lugares más calientes la abeja sobrevive; en Canadá, por ejemplo, que están enterradas en el hielo y traen un sifón para salir las abejas y no les pasa nada. No es exactamente el frío, sino que ellas están en un clima adaptadas y de repente los cambios son pero soberbios, hemos tenido 36 grados, 35 grados en la zona y esto altera demasiado la abeja, porque tiene que trabajar mucho más, tiene que trabajar más aleteo para poder ventilar su colmena para mantener su temperatura que es entre 32 grados aproximadamente”, explicó.

Entre los problemas puntuales está la siembra desmedida de agave en diferentes municipios de Guanajuato, como Romita o Pénjamo, donde incluso la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato ha alertado que la siembra de agave se disparó en mil 900% del 2014 a la fecha.

Aunque reconocen que con los más de 300 expositores en Guanajuato no se ha detectado la muerte masiva de colmenas, las complicaciones medioambientales podrían generar este problema, hasta ahora contenido.

“El colapso de las colmenas es que era poco manejo de hecho las abejas naturalmente tenían que subsistir no era que se les diera tanta comida y ahorita se les mete mucho alimento se les mete mucha proteína ya se convirtió en un insecto estabulado así como si fuera ganado si tú no le pones rastrojo en la pila al ganado pues no come pues como si está encerrado”, dijo Eduardo Ortiz Ceja.

Sobre el problema de deforestación, José Juan Pale Lara, presidente de Criadores de Abeja Reina a nivel nacional, explicó que desde los diferentes niveles de gobierno se requiere dar soluciones a los agricultores para que la deforestación en el campo no siga avanzando.

“Hay que buscar alternativas rentables para que nos sigan sembrando agave y vean otro producto que pueda ayudarles. Entonces es ir buscando alternativas que les puedan ayudar a los agricultores, nosotros decimos ya no siembran agave, pero qué soluciones damos para esa gente o sea de manera económica tenemos que darle soluciones a los agricultores”, José Juan Pale Lara.

Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección de Abejas y el Desarrollo Apícola para el Estado de Guanajuato, en dicha ley se consideran multas superiores a los 9 mil pesos para quienes destruyan enjambres o colmenas total o parcialmente; así como si utilizan productos químicos con la finalidad de dañar los enjambres o colmenas.