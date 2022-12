Suman más de 20 casos de parálisis facial en hospitales federales en Guanajuato.

En hospitales federales en Guanajuato, como el IMSS, se han detectado más de 20 casos de personas con parálisis facial.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, señala que hasta ahora no se han encontrado las causas, pero en conjunto se sigue investigando la causa de las parálisis, que de forma pública, se informaron la semana pasada, aunque se han detectado de un mes a la fecha.

Te puede interesar: Investigan parálisis faciales en pacientes de Guanajuato ante alerta de meningitis en Durango

El funcionario estatal explicó que lo investigado hasta ahora no permite emitir una relación a los casos de meningitis aséptica que se han detectado en Durango y que han dejado a varias personas muertas.

“No hemos identificado ningún caso que tenga relación con lo que hemos visto en Durango, si es un comportamiento atípico estas manifestaciones neurológicas que estamos investigando cuál es el origen y descartando que tengan que ver con alguna infección asociada a la atención médica, pero como tal, casos de encefalitis, meningitis y posiblemente asépticos no hemos encontrado ninguno en estado. Agradezco al IMSS las notificaciones que hizo de los mismos”, declaró Daniel Alberto Díaz Martínez.

El titular de Salud en Guanajuato dijo que se sigue trabajando en la investigación y hasta no tener un resultado no se puede especular en las razones. También pidió a la población no caer en el pánico.

“Trabajamos desde el viernes, sábado y domingo y no tenemos elementos para en este caso decir que tenga alguna relación con lo que pasa en Durango y tampoco para preocupar a la población, si hay algo lo daremos a conocer (...) son más de 20 casos, pero no son casos similares a lo que está pasando en Durango y una vez que terminemos la investigación les daremos a conocer los resultados”, dijo el titular de Salud del estado.