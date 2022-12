¡No somos delincuentes!, policía de Tlaxcala reprime a familia de Pedro por exigir que se revise su caso.

Familiares de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez y activistas en Tlaxcala fueron reprimidos por policías antimotines al exigir que el caso del joven de San Felipe preso en Apizaco sea revisado.

Cristian Vázquez, tía de Pedro, viajó a Tlaxcala para manifestarse y exigir justicia. El pasado 4 de diciembre, cuando la gobernadora de ese estado, Lorena Cuéllar Cisneros, rendía su informe de gobierno, los manifestantes buscaron llegar al Centro de Convenciones, pero fueron reprimidos por policías.

“Cuando quisimos dirigirnos al Centro de Convenciones donde estaba la gobernadora, no íbamos a entrara porque no teníamos invitación, íbamos a estar en la parte de afuera, no dirigimos hacia allá y yo llevaba mi manta doblada e iba con la activista y otras personas de apoyo y luego luego nos mandaron a los policías antimotines; nos dijeron que no podíamos pasar, el policía empezó a gritar que no nos dejaran pasar. Empezaron los empujones y nos detuvimos. Nos dijeron que nuestra manta no corresponde al evento”, narró Cristian a Publimetro en su regreso a Guanajuato.

A tres meses de la detención de Pedro Francisco, sus familiares recriminaron el trato que reciben del gobierno de Tlaxcala, donde incluso, han sido bloqueados para que no emitan comentarios en la redes de la gobernadora con el hashtag #JusticiaParaPedro.

“Se calmaron cuando empezamos a grabar, yo con mi teléfono y la activista también empezó a grabar y hablar con ellos, que no podían hacer eso y que nos tenían que dejar pasar (...) fue represión, realmente siete personas no íbamos a hacer nada, no somos delincuentes como para que la gobernadora haya hecho eso en contra de nosotros, es algo muy injusto porque no íbamos a ir a provocarla, no íbamos a agarrar, simplemente íbamos a abrir la manta y que nos volteara a ver, que tuviera empatía ante el caos de Pedro, porque no la ha tenido”, declaró Cristian.