Llaman a Fiscalía a investigar toma en inmueble propiedad de municipio de Villagrán en Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato deberá investigar el hallazgo de una toma clandestina al interior del antiguo rastro del municipio de Villagrán. Lo anterior lo señaló la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Fue el pasado 4 de diciembre cuando el Ejército Mexicano informó que se aseguró dicha toma, así como un tracto camión tipo torton con un contenedor de hidrocarburo robado al 90% de su capacidad (40 mil litros) y otro tracto camión tipo torton con un contenedor vacío.

También se aseguró una cisterna artesanal de 50 mil litros, conteniendo aproximadamente un 30% de hidrocarburo.

“Ahí es importantísimo que investigue la Fiscalía y que se lleve a los responsables ante la justicia, porque no puede ser que un municipio tenga este tipo de situación”, dijo la secretaria de Gobierno.

La funcionaria estatal también señaló la importancia de fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, de los que dijo, son uno de los eslabones más débiles en la estrategia de seguridad.

“Las policías municipales son una parte fundamental, pero también la entendemos como la cadena más débil de la estrategia de seguridad. No porque no quieran trabajar o porque no estén trabajando, sino porque la limitación y la eliminación de los fondos de apoyo que había para los municipios los hacen vulnerables”, manifestó.