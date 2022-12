Habrá tolerancia para conductores de plataformas en Guanajuato ante retraso de registro estatal.

Al cierre de 2022 solo 420 conductores de transporte privado a través de plataformas digitales tomaron el curso de conducción segura, uno de los requisitos para registrarse en el padrón estatal y cumplir con la norma.

Por el retraso, reconoció Ysmael López García, director de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, los conductores que trabajen para plataformas nos serán multados, pero sí los que ofrezcan viajes por fuera de las aplicaciones.

“La tolerancia es para el que opera dentro de plataforma, aunque no tengas tu registro, esa es la parte que nosotros estamos respetando. Si alguien se pone a dar servicio bajo una modalidad que no le corresponde en consecuencia sí actuamos (...) Si tú estás haciendo tu servicio en plataforma no los estamos sancionando en este momento”, dijo el funcionario estatal a Publimetro.

Las multas por “ruletear” pueden superar los 50 mil pesos. Dichas multas comenzarán a aplicarse también a operadores que usen aplicaciones, pero hasta que el retraso en el registro se solvente.

A partir de hoy, quienes brindan este tipo de servicio, ya sean conductores o propietarios, deben de darse de alta, en el 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗱𝗼.

El funcionario estimó que le llevará al gobierno del estado al menos 4 meses en poder registrar a todos los conductores de plataformas como Didi o Uber.

Ysmael López García adelantó que para 2023 los cursos de capacitación segura, hasta ahora solo aplicados por el Instituto Estatal de Capacitación (IECA Guanajuato), se podrán tomar en escuelas de manejo.

“Entrando el año no solo el IECA va a ser quien otorgue o brinde los cursos, ya vendrán escuelas. Acuérdense que hay otras personas que también lo hacen y también he escuchado algunos conductores que dicen yo tengo licencia tipo B, pues yo hago mi tarjetón y me lo toman en cuenta pues mejor lo hago así”, explicó el funcionario estatal.

Para vigilar el cumplimiento de la norma y la aplicación de sanciones en caso de irregularidades por parte de conductores ejecutivos, el personal se duplicó. Con lo anterior, son 160 los inspectores con los que cuenta la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato.