Urgen a revisión de camiones turísticos tras accidente y muerte de 16 leoneses en Nayarit.

La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett López, señaló que es urgente la revisión de transportes de turismo, así como su regularización esto tras el accidente donde murieron 16 leoneses en Nayarit.

La funcionaria estatal señaló que desde los prestadores de servicio se tiene que tomar conciencia del uso de camiones que cumplan con todos los requerimientos para evitar algún tipo de accidente.

“Es importante comenzar a ver por los vehículos de turismo. No es la primera vez, ni será la última vez en que le que se den estos hechos en el país, en donde a veces por querer ahorrar unos pesos en el tema de la contratación no se revisan otros aspectos como las condiciones físico-mecánicas del vehículo o que incluso se revise que el conductor se encuentre certificado”, dijo la funcionaria estatal.

Huett López también hizo un llamado a la ciudadanía a no contratar servicios si no hay papeles en regla o si las condiciones físico mecánicas del transporte no son las idóneas.

“Lo único que nos queda hacer es concientizar a la gente de lo que tiene que hacer, como lo es el revisar todos los documentos legales y condiciones del vehículo antes de contratarlo y no irse con la falsa ilusión de que es más económico, pues después le puede salir más caro”, dijo Sophia Huett López.