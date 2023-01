“No se distraigan”; llama gobernador a quienes levantan la mano por gubernatura de Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a quienes tienen interés en ser candidatos del PAN a la gubernatura del estado a que se concentren en sus cargos actuales.

El mandatario señala que las campanas no han comenzado y primero deben cumplir con su trabajo actual, aunque defendió que hay buenos perfiles en al PAN.

“Que se pongan a trabajar en el cargo que hoy tienen, que es lo único que les va a garantizar un puesto en el futuro. Que no se distraigan con las campanas, que todavía no empieza; que le rindan cuentas a la ciudadanía y que tengan algo, que a mi siempre me enseñaron desde niño, vergüenza y desquitar el sueldo, que primero esta el sueldo que nos paga la gente, que son nuestros jefes y que si de nuestro trabajo se desprende una buena gestión y la gente nos ve para otros cargos pues adelante, pero de entrada que se concentren en su trabajo”, dijo el gobernador de Guanajuato.

En su visita en Irapuato, el gobernador fue cuestionado sobre si considera que en 2024 el PAN mantendrá el gobierno de Guanajuato, a lo que Rodríguez Vallejo respondió “yo creo que el cielo sigue siendo azul”.

“Todos los que han dicho han hecho un buen trabajo, qué, te puedo decir, mi secretaria de gobierno, trabaja muy duro, yo la veo esforzándose. Igual a Jesús Oviedo, Alejandra Gutiérrez en León, la misma Lorena (Alfaro, alcaldesa de Irapuato), Alejandro Navarro. Todos los que tengan aspiraciones que le echen ganas y creo que lo están haciendo muy bien”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Puntualizó que será el PAN el que tome la decisión en un proceso “transparente y justo”, pero dijo que se deben llevar los mejores perfiles, pues también se disputarán los 46 gobiernos municipales.