Alejandra Gutiérrez busca la reelección como alcaldesa de León por Acción Nacional

Con el apoyo de militantes panistas, Alejandra Gutiérrez Campos formalizó su intención de buscar la reelección como alcaldesa del municipio de León, registrándose como precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN).

El evento tuvo lugar en las instalaciones del PAN estatal, donde ciudadanos se congregaron para respaldar la gestión de Gutiérrez Campos. Desde tempranas horas de la mañana, se dieron cita para acompañar a la actual alcaldesa en el proceso de registro, expresando su respaldo con porras y muestras de aprecio.

Entre banderas y pancartas, Alejandra Gutiérrez agradeció el respaldo de la ciudadanía y destacó el trabajo realizado durante su actual administración.

Durante su registro como precandidata, enfatizó su compromiso con la ciudadanía y respondió a críticas afirmando: “Se vale que me sigan diciendo loca, lo único que no me van a decir es que no trabajamos”.

Con un tono decidido, la alcaldesa destacó los logros alcanzados durante su mandato y presentó su visión para el futuro del municipio.

Entre los asistentes, se encontraban diversos sectores de la sociedad leonesa, destacando el respaldo de Libia Dennise García, precandidata a la gubernatura de Guanajuato.

Con el registro formalizado, Alejandra Gutiérrez Campos inicia oficialmente su camino hacia las elecciones municipales. La reelección de la actual alcaldesa no solo dependerá de la respuesta de la militancia del PAN, sino también del respaldo que logre consolidar entre la población leonesa en los próximos meses.