La nueva estrategia de seguridad viajará en 179 vehículos policiacos por las calles de León

Con el uso del 47% del presupuesto anual global, Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León anunció la compra de 179 vehículos que serán destinados a labores de patrullaje, protección y prevención ciudadana.

“Aquí no hemos escatimado en fortalecer el presupuesto para seguridad. Estos años ha sido casi el 50 por ciento del presupuesto de cada ejercicio fiscal y este año no es la excepción, es el 47% del presupuesto y va para seguridad, y es tanto en nómina, proyectos estratégicos, infraestructura, equipo y prevención del delito, y no le vamos a aflojar el paso”

— Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León