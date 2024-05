Sheinbaum pide voto masivo en Guanajuato; acusa de bajos salarios y poca educación al PAN

La candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, llamó al voto masivo en sus mítines en San Francisco del Rincón e Irapuato, donde prometió mejores salarios, mayor seguridad, y la construcción de escuelas.

En ataque directo al gobierno en turno, aseguró que el PAN no pudo traer la paz al estado e incumplió con el bienestar social, al ser uno de los estados con los sueldos más bajos.

“Si no pudieron, ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años? Si no cumplieron, pues no van a cumplir los próximos seis años. Por eso, Guanajuato va a entrar a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”

— Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por Morena