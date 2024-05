Animales sufren la sequía en el Parque Metropolitano y les colocan bebederos

Luego de sufrir un fuerte periodo de estiaje en el Parque Metropolitano, con la presa de El Palote completamente seca, visitantes han alertado de algunos animales silvestres en búsqueda de agua y alimento, sin embargo las condiciones ambientales no les permiten obtener estos recursos.

Hace unos días fueron avistadas las que parecen ser crías de venado cola blanca, fauna que ya era conocida como parte de esta zona natural, además de un pelicano que ya fue resguardado.

Miren lo que vimos corriendo hoy en el @parkmetroleon , y donde tomarán agua??



Aprovecho y les pregunto porque no hacen desolvamiento de la presa ahorita??@atencionaleon @Sapalleon @VivoEnLeon @municipio_leon pic.twitter.com/873g6R6JaT — Manuel Alcocer Medina Mora (@FangioMx) May 7, 2024

El Parque Metropolitano ha tenido que instalar distintos puntos de hidratación y crear una cuadrilla de conservación que se encarga de vigilar la presencia de estos animales y reabastecer los puntos de hidratación.

Son en total 12 contenedores, todos alrededor de la presa de El Palote. A esta área natural han llegado desde tacuachas, zorrillos y hasta linces.

Con el apoyo de personal del Zoológico de León ya se han trasladado a alrededor de 280 aves a un albergue para que estén a salvo de la sequía.

Cambios en la misa por el buen temporal

Luego de que se anunciará una misa el próximo sábado 11 de mayo en la presa de El Palote para pedir la llegada de lluvias que permitan que este cuerpo de agua recupere su capacidad, esta será cambiada de lugar, aunque aún dentro del Parque Metropolitano.

Inicialmente la misa era planeada en el centro de la presa de El Palote, pero por las condiciones del suelo y por seguridad, esta fue cambiada a la zona Explanda Balcones a las 10 de la mañana el 11 de mayo. La celebración se realizará por parte de monseñor Alfonso Cortés, Arzobispo de León.

📢🦆 Actualización "Juntos por el buen temporal", compartimos las modificaciones de este evento a realizarse este sábado 11 de mayo. 🗨️Conoce todos los detalles. Acompaña a la arquidiócesis de León y recuerda que este es un evento con causa. Apoya a nuestros #HabitantesDelMetro pic.twitter.com/xeu35RVDSK — Parque Metropolitano (@parkmetroleon) May 8, 2024

A todos los asistentes les recomiendan llevar sombrilla o sombrero para protegerse del sol, y llegar con anticipación para movilizarse a la zona del evento.