Cargan contra la Tarjeta Rosa: denuncian que ya se repartieron mil 500 millones de pesos

Gerardo Fernández Noroña, representante ante el INE del PT, visitó Guanajuato en calidad de responsable de organización de la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, para denunciar la entrega de la Tarjeta Rosa, de la que dijo ya llegó a los mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con Fernández Noroña, este programa se inventó para el periodo electoral y de 600 mil pesos que se repartieron en 2023, pasó a más del doble, con el fin de convertirlo en un programa electoral.

“En el caso que nos ocupa(la Tarjeta Rosa), es un programa sacado de la manga, que en 2023 decidieron sin tener presupuesto para ello, crear MujerEs Grandeza, y le metieron 640 millones en 2023. En 2024 pasaron a mil 500 millones, en pleno proceso electoral. Un programa que le da mil pesos a cualquier mujer, ¿cómo se determina a quién le vas a dar este apoyo?, no hay ningún criterio” — Gerardo Fernández Noroña, responsable de organización de Claudia Sheinbaum

Miguel Armenta, representante legal del equipo de campaña de Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, señaló que durante 2023, Morena presentó un total de 38 denuncias, de ellas ninguna obtuvo resolución por parte de la Unidad Técnica Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en 2024 ya van 14 denuncias que no han sido atendidas, no hay avance o no se inicia una investigación.

En el caso de la Tarjeta Rosa, desde junio de 2023 ocurrió la primer denuncia. Fernández Noroña agregó que el hecho de que ninguna denuncia haya tenido resolución, acredita que el órgano electoral ha actuado a favor de Acción Nacional, siendo que la Tarjeta Rosa ya se entregó a cerca de 400 mil mujeres.

Alma Alcaraz añadió que la publicidad de los programas relativos a desarrollo humano deberán contener la leyenda: “Este partido es público ajeno a cualquier partido político...”, mensaje que ninguna publicidad o anuncio del programa de la Tarjeta Rosa contiene, algo que aseguró ya se denunció en el Congreso del Estado.

Claudia Sheinbaum volvería a Guanajuato

De acuerdo Grecia Sebastián, vocera de Claudia Sheinbaum en Guanajuato, la candidata presidencial volvería al estado para acompañar a Alma Alcaraz en su cierre de campaña.

La visita en esta ocasión se limitaría solo al municipio de León y tendría lugar en la Plaza Principal de la zona Centro.