Seguridad en jornada electoral: incidencias leves no impidieron la instalación de casillas

Con más de 27 mil elementos de policía de distintos órdenes de gobierno resguardando la jornada electoral en el estado, hasta el momento se han reportado pocos incidentes relevantes con casi el 100% de las casillas abiertas.

Los incidentes que cobraron mayor relevancia, fueron la detonación de un par de explosivos caseros durante la madrugada del domingo en las instalaciones del INE en los municipios de Acámbaro e Irapuato. El incidente no dejó heridos y fue reportado por parte de la autoridad electoral a los elementos policiacos y a la fiscalía, y de acuerdo con el IEEG, fue algo que no intervino en el desarrollo de la jornada electoral.

Durante la Sesión Especial de Vigilancia de la Jornada Electoral, representantes de Morena señalaron que parte de su equipo encargado de la estructura del partido fue atacado por hombres encapuchados en la Sierra de Guanajuato, lo que provocó que su automóvil cayera al barranco. El percance fue turnado también a la fiscalía para su investigación.

La representación de Morena denunció que en la sección electoral 1522, en León, hubo un cambio de casilla que provocó la pérdida de 100 boletas electorales; el caso también sería revisado por el IEEG.

Prácticamente el 100% de las casillas en funcionamiento

Otros percances provocaron retrasos en las aperturas de casilla, pero de acuerdo con el corte de la 1:30 PM, el IEEG reportó que 8,125 casillas se instalaron, lo que representa el 99.76%, faltando por reportar la instalación de 19 casillas.

Si embargo, en el sistema utilizado para este reporte no hay casillas no instaladas, solo no se han confirmado en el sistema, por lo que de manera optimista el IEEG aseguró que es cuestión de horas para tener registradas a todas las casillas.

Elementos de seguridad tienen un tiempo de respuesta de 3 a 5 minutos

Brenda Canchola Elizarraraz, presidenta del Consejo Electoral del IEEG, aseguró que con el fin de dar una respuesta rápido y oportuna a cualquier incidente que tenga que ver con seguridad, tanto trabajadores del IEEG y presidentes de casilla, cuentan con un número directo para contactar a elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con un tiempo de respuesta de 3 a 5 minutos y donde están coordinados en los tres niveles de gobiernos.