Con estos apoyos quieren conservar el empleo de al menos 10 mil leoneses en el sector zapatero

Con el apoyo para fabricar calzado, la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), el gobierno del estado y municipal, planean garantizar el empleo de 10 mil 573 leoneses que se dedican al sector del calzado.

Esto es parte de la segunda etapa del Plan de Impulso a la Competitividad y Productividad del Sector Calzado en Guanajuato, y consiste en la entrega de cerca de 100 unidades económicas fabricantes de calzado y esto permitirá conservar y fortalecer una plantilla de 10 mil 573 colaboradores.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que estos apoyos permiten mantener una economía sana en todo el estado, y ayuda al sector calzado a posicionarse con los competidores externos.

“Hoy venimos a refrendar este compromiso no con los empresarios, sino con los trabajadores, no están solos, vamos a apoyar con estos programas para que no pierdan el empleo, puedan seguir trabajando y tengan una forma de sustento para sus familias”

— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato