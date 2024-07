Chris, la depresión tropical que traerá lluvias a todo el estado podría ayudar a recuperar niveles en las presas

Piden no acercarse a las presas.

La depresión tropical Chris mantiene una trayectoria hacia el centro del país, por tal motivo al estado de Guanajuato le toca una gran parte de su nubosidad, previendo que llegue este día su centro a la Zona Sur del Estado, por lo que se pronostica la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Se pronostica para Guanajuato, un cielo de medio nublado a nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de vientos fuertes y posible caída de granizo, lo que podría reducir la visibilidad, ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incremento de ríos y arroyos.

En el municipio de Dolores Hidalgo, autoridades locales atendieron afectaciones por un deslave de terreno, ubicado a un costado de la carretera Federal Dolores Hidalgo-Guanajuato, 100 metros antes del parador José Alfredo Jiménez.

En San Francisco del Rincón se registraron afectaciones por lluvias en el puente puente de acceso a la comunidad de Lomas de Obrajeros, y en San Luis de la Paz fueron varias las comunidades afectadas en las vías de comunicación.

Piden no acercase a la presa, lluvia ya es riesgosa

Las autoridades del Parque Metropolitano, ya lanzaron un comunicado en el que solicitaron a los visitantes, no acercarse a los alrededores de la presa El Palote, pues aunque no luce con encharcamientos, las recientes lluvias ya provocan que el suelo sea húmedo y no apto para caminar.

También el estacionamiento en la zona norte de este parque tuvo que ser inhabilitado, para evitar atascamiento de vehículos.