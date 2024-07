Entregan equipamiento y 550 armas para policías; se va más de la mitad del presupuesto en seguridad

Con la entrega de 500 armas cortas de 9 milimetros y 50 armas largas, que se compraron con recursos municipales superiores a 9 millones de pesos, la alcaldesa, Ale Gutiérrez, dio a conocer que se destinará el 52% del presupuesto para temas de seguridad social y fortalecer la paz social.

También los cuerpos de seguridad pública de León recibieron nuevo equipamiento en armamento y aditamentos para su uso correcto. Ale Gutiérrez, aseguró que con la inyección de estos recursos, logrará tener a la mejor policía del país.

“Nuestra principal tarea es buscar la paz en León, no dejaremos de trabajar en los dos sentidos, en la prevención y en la operatividad. A seguir trabajando para lograr un León Fuerte, un León Grande, pero yo no lo puedo lograr si no es como una ciudadanía grande que lo pueda lograr de la mano de nosotros”

— Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León