Familiares denuncian inoperancia de la fiscalía en el caso del chofer de Uber desaparecido hace 9 días

Luego de 9 días de desaparecido, la Fiscalía de Guanajuato no tiene un solo avance ni rastro sobre el paradero de Tomás Zavala, el chofer de Uber que desapareció después de tomar un viaje en la zona sur de la ciudad.

Su hija, Noely Zavala, comentó que la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía no ha aportado una sola pista ni prueba de dónde pudiera estar Tomás, y que incluso las pruebas con las que cuentan son las que los familiares se han encargado de recabar durante este tiempo.

Tomás tomó un viaje el pasado 16 de septiembre por la noche. Trabajaba en una camioneta Suzuki Ertiga, color blanco, y desde ese momento no se sabe nada de él.

Noely señaló que la Fiscalía solo les pide “paciencia”, pero no tiene un solo avance en la búsqueda: “Solo nos han dicho que lamentan mucho no tener ningún resultado positivo, no tienen ni una sola pista, no tienen nada”, comentó Noely sobre el papel que ha jugado la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía.

Uber no tiene información sobre el pasajero

Los familiares también han recibido poca ayuda de la plataforma Uber, pues una representante legal les comentó que, al parecer, el último viaje que realizó Tomás se pidió desde una cuenta que había sido vulnerada con anterioridad. No hay rastros en la base de datos de Uber del usuario que pidió este viaje. “Esto significa lo vulnerables que son los datos, porque a los choferes les piden mucha información, pero para los pasajeros no tienen mayores candados que den seguridad”, comentó Noely.

El viaje pudo haber sido tomado desde una cuenta falsa, que logró vulnerar la plataforma digital para hacer uso de ella sin ser rastreado.

Los familiares han recibido más apoyo por parte de otros conductores de plataforma, quienes han apoyado en la búsqueda y en rastrear información sobre el paradero de Tomás.