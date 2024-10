Los tres poderes envían posicionamiento a los 17 ayuntamientos con alerta de género

Los tres poderes se reunieron en un posicionamiento enviado a los 17 ayuntamientos de los municipios donde se reportó la alerta de género, para que este sea leído en cabildo; esta lectura es parte de las acciones que deben tomar los ayuntamientos luego de recibir la alerta el pasado 25 de septiembre.

El documento, titulado Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres, fue leído durante la sesión de ayuntamiento de este jueves en León; incluso la alcaldesa Alejandra Gutiérrez solicitó que se recorriera el punto en el orden del día para que sea el primero en tratar.

Firmado por Rolando Alcántar, presidente del Congreso del Estado, Libia García, gobernadora de Guanajuato, y Hector Tinajero, presidente del Poder Judicial de Guanajuato, el documento exige una cero tolerancia a la violencia contra la mujer.

La alerta de género provocó que el pasado lunes, autoridades estatales y municipales se reunieran en mesas de trabajo para delimitar las acciones a tomar; de las cuáles contaban con 15 días para poner en marcha.

Que ninguna mujer sea víctima de violencia. Que ninguna agresión quede impune. Que todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro Guanajuato vivan seguras y ejerciendo plenamente todos sus derechos. Los poderes del Estado, los organismos autónomos y los 17 municipios donde se ha decretado la alerta de violencia de género contra la mujer, manifestamos con firmeza nuestro cero tolerancia ante cualquier acto que constituya violencia en contra de las mujeres y asumimos públicamente el compromiso de priorizar las acciones que nos permitan erradicarlas.

La resolución de la CONAVIM que declara la alerta de violencia de género contra las mujeres emitidas el 25 de septiembre pasado, nos permite unir con más fuerza los esfuerzos institucionales, reconociendo una realidad dolorosa e inaceptable.

Al mismo tiempo, consideramos que esta es una gran oportunidad para visibilizar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y desplegar acciones contundentes de prevención, sanción y erradicación. No hay pretexto, no hay razón, no hay circunstancia que justifique la violencia en razón de género.

Y a través de este medio ratificamos nuestro compromiso de trabajar para que no haya más desaparecidos de mujeres o niñas ni violencia feminicida en nuestro estado. Estamos unidos en un propósito común por la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de Guanajuato. Cumpliremos. Lo firma el diputado Rolando Fortino Alcántar, la maestra Libia Denisse García Muñoz Ledo, el maestro Héctor Tinajero Muñoz.

— Documento Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres