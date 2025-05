En Celaya Fernández Noroña critica llamado del PAN a no votar en elección de jueces

Durante una asamblea informativa en Celaya, El senador Gerardo Fernández Noroña, cuestionó duramente el llamado de la oposición a no participar en la elección de integrantes del Poder Judicial en Guanajuato, al considerar que se trata de una estrategia basada en su falta de respaldo político. “No tienen ninguna autoridad. Su llamado a no votar es como pedirle al sol que no salga”, afirmó durante una entrevista con medios.

El legislador aseguró que este proceso, impulsado por Morena y sus aliados, representa una oportunidad para fortalecer la democracia a través de la participación popular, e instó a la ciudadanía a ejercer su voto.

“Si los respaldan, que los voten”

Fernández Noroña subrayó que muchos de los perfiles que aparecen en la boleta pertenecen al actual Poder Judicial. “Si los defienden, que llamen a votar por ellos. ¿Por qué no promueven sus perfiles en lugar de llamar a la abstención?”, cuestionó. Añadió que un triunfo democrático legitimaría a quienes ocupan esos cargos si realmente cuentan con respaldo ciudadano.

Criticó que la oposición busque deslegitimar el proceso al anticipar un resultado adverso, y defendió que el pueblo tiene el derecho a decidir quién forma parte del sistema judicial.

Reitera acusación de fraude en la elección a gubernatura

El senador también reiteró su postura de que en Guanajuato hubo fraude electoral en la pasada contienda por la gubernatura. Acusó el uso político del programa Tarjeta Rosa, al que señaló como “una vulgar compra de voto” con recursos por miles de millones de pesos.

“Ganamos el Senado, la mitad de las diputaciones federales y municipios clave, ¿cómo es que solo perdimos la gubernatura? Porque concentraron el fraude ahí”, afirmó.