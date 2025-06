¿Quién es Itzel Mendo, la diputada del Verde que frenó la despenalización del aborto en Guanajuato?

En una sorpresiva y polémica sesión del Congreso de Guanajuato, la diputada Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cambió su postura sobre la despenalización del aborto, lo que fue determinante para rechazar el dictamen que buscaba reformar el Código Penal del estado.

La votación final quedó con 19 votos en contra y 17 a favor, después de que Mendo González, quien en la sesión anterior había apoyado la despenalización, decidió modificar su voto. La legisladora rompió el empate anterior de 18-18, alineándose esta vez con el PAN, el PRI y el PRD. Su decisión desató gritos, consignas y caos en el pleno legislativo, interrumpiendo su intervención y obligándola a concluir su discurso en medio del desorden.

“He cambiado de opinión”

Durante su participación, Mendo argumentó que el aborto “no debe tratarse como un servicio más” y que en Guanajuato “no hay mujeres encarceladas por abortar”, por lo cual, dijo, no considera necesario eliminar el tipo penal para proteger a las mujeres. “Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión”, expresó desde la tribuna.

De igual forma, afirmó que su decisión no respondía a una línea partidista, sino al ejercicio de su “libertad de conciencia”, una postura que el Partido Verde, la cual dijo, respeta. “Hoy me defino por Guanajuato, por las mujeres, pero sobre todo me defino por la vida”, sentenció.

¿Quién es Itzel Mendo?

Antes de llegar al Congreso local, fue regidora y directora del Instituto de la Mujer en Apaseo el Grande. En 2024 ganó la diputación del distrito XVII, rompiendo una racha de 12 años sin representación local del PVEM en Guanajuato.

La legisladora fue respaldada por los 16 votos del PAN, uno del PRI (Rocío Cervantes Barba) y uno del PRD (Pilar Gómez), conformando la mayoría que rechazó la reforma. En contraste, 17 votos de Morena, MC, PT y otros legisladores del PRI y el Verde se pronunciaron a favor de despenalizar.