Regidores en Guadalajara insisten que hubo anomalías en adjudicación para el arrendamiento de patrullas

Los regidores de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara insistieron en irregularidades en el proceso de adjudicación para el arrendamiento de 290 patrullas. Afirman que el proceso se realiza a sobreprecio, un 40% más caro que el costo real en el mercado.

El regidor Carlos Lomelí señaló que hicieron una investigación de mercado de los bienes que se pretenden comprar para la Policía de Guadalajara y hacen la observación que aún considerado el precio más alto en el mercado y por cantidad unitaria y no flotilla, el gobierno de Pablo Lemus pagará 792 millones 261 mil 796 pesos en tres años por este arrendamiento, sin embargo por la cotización que se hizo, el costo pudiera ser de 459 millones 472 mil 821 pesos, lo que generaría un ahorro de 332 millones 788 mil 975 pesos si las unidades se adquirieran de contado.

Señalan que al entregar la adjudicación se dejó fuera a empresas que tenían precios más económicos.

Nos dimos a la tarea de realizar una investigación de costos unitarios sobre esta “licitación”. ¿Qué opinas al respecto? #ATodaMaquinaTapatia

Nota completa 👉🏻https://t.co/KUktoRghWy pic.twitter.com/4faQCxcDq3 — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) January 17, 2022

Lomelí pidió a quien será la próxima Contralora Municipal, Cynthia Cantero, aclare el número de vehículo que tiene la Comisaría, porque difiere a lo que se mencionó en la pasada administración.

La regidora Mariana Fernández indicó que a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, la cual preside, se solicitó la comparecencia de la Presidenta del Comité de Adquisiciones para que explique el análisis de mercado que se hizo en esta licitación, las características de lo que se pretende arrendar, quién eligió a los testigos sociales, las propuestas técnicas que se presentaron, así como el contrato y el comprobante de los pagos por anticipado.

“Con qué atribuciones un Comité de Adquisiciones permite un pago multianual de estos casi 800 millones de pesos que se van a pagar a tres años, sin haber pasado por el cabildo”, señaló Fernández.

La regidora Candelaria Ochoa mencionó que ya se presentó una iniciativa para que los regidores tengan participación en este Comité de Adquisiciones.

El regidor de Morena, Carlos Lomelí, demandó a Pablo Lemus por sus dichos donde afirma que trató de extorsionarlo. (FOTO: Morena Guadalajara)

Demanda contra Lemus por sus declaraciones

En otro tema Lomelí Bolaños anunció que el día de hoy presentó una demanda civil por daño moral en contra el Presidente Pablo Lemus, quien en días pasado lo acusó de quererlo extorsionar para obtener una licencias de unas bodegas, a cambio de aprobar el presupuesto del Ayuntamiento.

“Lo que dijo en los micrófonos, me lo va a tener qué sostener en el juzgado. No somos iguales (…) yo no me he enriquecido de la noche a la mañana como él (...) Las bodegas que el puso como ejemplo de extorsión cuentan con licencias desde el mes de noviembre, llevando un proceso jurídico desde el 2019, en noviembre del año pasado ya cuenta con todos los permisos expedidos por el edil de Zapopan”, justificó Lomelí