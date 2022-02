Nuevo fiscal de Jalisco rinde protesta; no todos están de acuerdo con la llegada de Luis Mendez

Con 27 votos a favor, ocho abstenciones y tres en contra, esta tarde fue ratificado Luis Joaquín Mendez como fiscal de Jalisco.

Los votos en contra fueron de Futuro y Hagamos, mientras las abstenciones fueron de Morena. En bloque votaron a favor de la designación los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde.

La diputada Susana de la Rosa de Futuro criticó los argumentos jurídicos que presentaron los diputados para no acatar la reforma de 2017 para que el Ejecutivo presentara una terna y no una simple ratificación.

De la Rosa argumentó que fue un error anteponer los artículos transitorios de una ley secundaria a la misma Constitución Estatal y que sólo por ese hecho no se presentaran más opciones para ocupar el cargo de fiscal.

No todos los diputados estuvieron a favor del nombramiento y se registraron tres votos en contra. (FOTO. Publimetro Guadalajara)

Por su parte, la representante de Hagamos, Mara Robles calificó que se le dará continuidad al trabajo de la Fiscalía al afirmar que el desempeño durante la administración de Gerardo Octavio Solís Gómez fue deficiente:

“En el diálogo con el fiscal propuesto nosotros planteamos distintos indicadores para conocer su postura; hasta el tercer intento finalmente logramos que hiciera un compromiso explícito de no reprimir porque los mítines, las marchas, plantones y los volanteos no son un deporte nacional, son una estrategia de lucha de la sociedad civil para lograr que sus derechos sean reivindicados, sean escuchados y muchísimos de los que estamos aquí, por causas diversas, hemos estado ahí en la calle y exigimos que no exista la represión. Yo quiero insistir en la necesidad de que se dé un compromiso contundente en contra de la violencia hacia los periodistas”, señaló Robles.

Finalmente Velázquez lamentó que mientras en algunos temas se hace una revisión exhaustiva, en este caso los diputados aprobaron la designación del fiscal a toda prisa, pero sin atender el problema de fondo: su estructura y su autonomía para que no se convierta en un arma del gobernante en turno:

“Claro que es importante que se tenga un fiscal nombrado, pero en muchas etapas, el estado ha dejado encargados de despacho para poder hacer proyectos, cambios, pero no, todo aquí es para ayer. Así nos truenan los dedos al Congreso”, concluyó el legislador.