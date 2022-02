Por incumplimientos, ayuntamiento de Guadalajara revisará validez del convenio en Iconia

Al reconocer que hay incumplimientos de las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera para terminar las contraprestaciones que tienen con el ayuntamiento de Guadalajara, a cambio de la cesión del terreno donde se construye el proyecto Iconia, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que las desarrolladoras deberán comprobar a más tardar el 10 de marzo que iniciaron con los proyectos pendientes en la zona de Huentitán.

Lemus advirtió que si no cumplen, se iniciaría la revisión del convenio a través del cual el ayuntamiento de Guadalajara les cedió el terreno ubicado en el cruce de Calzada Independencia y Periférico Norte. Son tres aspectos principales en los que ya se deben estar trabajando.

“Una de ellas es el polideportivo, el segundo el Parque Lineal Huentitán y el tercero de ellos la troncal que comunica la zona. Si no lo hacen de aquí al 10 de marzo vamos a revisar absolutamente todos los contratos de Iconia porque hay que decirlo, hasta este momento la desarrolladora no le ha cumplido al municipio”, expresó el alcalde Lemus.

Sobre la suspensión otorgada por un juez federal a vecinos de Huentitán para frenar las obras en los polígonos B y C de Iconia (no la zona de finca el área residencial), el alcalde señala que el resolutivo judicial es sólo con la Fiscalía y el ayuntamiento de Guadalajara no es parte de ese juicio, por lo cual no han sido notificados de ninguna responsabilidad en dicha suspensión. No obstante señaló que estarán al pendiente de cualquier requerimiento que les hagan a ellos.

Para hacerse del terreno municipal y construir el proyecto de Iconia, dos empresa debían cumplir con varias obras para el municipio, pero no las han empezado. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Por su parte, vecinos de Huentitán denuncian que la Fiscalía ha sido omisa en acatar la suspensión que les otorgó un juez federal para frenar las obras en los polígonos B y C del predio de Iconia a pesar que ya fueron notificados. La suspensión fue dirigida a la Fiscalía de Jalisco que en este momento es la posesionaria del terreno, tras el operativo en agosto pasado para desalojar a opositores a este proyecto que se encontraban de campamento dentro del lote.

“Como que le empezaron a pegar más fuerte, en los trabajos siguen trabajando, la Fiscalía no ha hecho ningún señalamiento, ni público, ni siquiera que haya hecho ahí algún señalamiento interno. Siguen trabajando, nosotros estamos monitoreando ahorita para ver si en efecto implementan alguna acción de paro de obra, pero no se ve”, explicó Arturo Mendoza, presidente del colectivo Únete Huentitán.

El dirigente vecinal mencionó que de no cumplir con el mandato judicial, los vecinos de Huentitán alistan movilizaciones y protestas este fin de semana.