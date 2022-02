Pese a amparo, Zapopan no otorgará licencias para que se finque en El Bajío

Luego que un particular consiguió el amparo en contra del decreto de Protección Ambiental en la zona de El Bajío, municipio de Zapopan, el presidente municipal de esta demarcación, Juan José Frangie, señaló que a pesar de este resolutivo, el municipio cuenta con herramientas jurídicas para evitar liberar permisos de construcción en esta zona de amortiguamiento contigua al Bosque de La Primavera.

El presidente municipal señaló que incluso los planes parciales no autorizan la liberación de licencias de construcción en esta área. A pesar que el particular ganó este recurso judicial, no ha tramitado algun permiso para fincar.

“Obviamente si esta persona llega a pedir una licencia no se la vamos a dar porque hay un decreto. Nuestros planes parciales que están básicamente con la franja del decreto del Gobierno del Estado”, expresó Frangie.

El presidente municipal Juan José Frangie defendió que el blindaje prevalece para esta zona de fragilidad. (FOTO: Gobierno de Zapopan)

A decir de Frangie, si bien esta persona obtuvo el amparo, son varios los procesos legales que ha ganado el estado contra personas que también trataron de derribar el convenio de protección. Advirtió que se requieren más resoluciones en el mismo sentido para pensar en verdad en poder echar abajo el decreto de protección de El Bajío que se instauró en 2019.

El Semanario Judicial de la Federación señala que el resolutivo del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa determinó que el decreto constituye un acto de carácter privativo del derecho de propiedad y posesión. Bajo este argumento le otorgaron el amparo al particular.

“El decreto mencionado constituye un mandamiento privativo del derecho de propiedad y posesión (...) desde su emisión le depara perjuicio al particular en la libre disposición del inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica, restringe y prohíbe definitivamente el uso que le pueda dar al bien, imponiéndosele obligaciones de hacer y de no hacer de forma unilateral, pues no obstante de que sea el legítimo propietario o poseedor, no puede disponer libremente de él”, cita el documento federal.

A decir del Gobierno del Estado, aunque más personas hay querido ganarle al ddecreto, 30 juicios han sido resueltos favorablemente para el Ejecutivo en en primera instancia y 20 de ellos tras su revisión en Tribunales Colegiados.