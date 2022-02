Motocicletas tendrían prohibiciones para circular por varias zonas de Guadalajara

Con el objetivo de combatir a los llamados motoladrones, en el ayuntamiento de Guadalajara se plantea una iniciativa para restringir el acceso de motociclistas a ciertas zonas de la ciudad, particularmente corredores comerciales y turísticos.

En una primera etapa sería en cuatro zonas de Guadalajara: el Paseo Alcalde, avenida Chapultepec, calles del Centro Histórico de Guadalajara y la zona de Providencia.

El promotor de la iniciativa el regidor de Movimiento Ciudadano Luis Cisneros expresó que para definir las zonas se basaron en los focos rojos reportados por las autoridades y donde hay un mayor número de atracos a peatones y automovilistas. El edil señaló que este tipo de programas preventivos ya ha sido aplicado en otras ciudades como Medellín y Bogotá en Colombia y en varias de Honduras con buenos resultados.

La iniciativa aclara que no se pretende violentar el derecho al libre tránsito de las personas consagrados en el artículo 11 constitucional sino simplemente restringir el paso de vehículos de cierto tipo para evitar incidentes de seguridad por lo que la movilidad de las personas está garantizada por otros medios.

“La garantía constitucional en comento es exclusiva de la persona, más no del objeto o los medios mediante los cuales se desplazan, esto es, en términos sencillos, que las garantías individuales protegen a las personas, más no a los objetos”, cita la iniciativa, al señalar que no se negara el paso a las personas, pero sí a sus vehículos.

En ciudades como Bogota o Medellín se aplican estas restricciones y afirman han sido exitosas. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El regidor explicó que si se permitirá el paso de algunos motociclistas: “La exención sería para los motociclistas que son repartidores de algún negocio acreditado o bien de plataformas de internet. También sería la exención para aquellos ciudadanos que tienen residencia en las zonas donde otros motociclistas tendrían acceso restringido”.

LA medida tampoco aplicaría a motociclistas que sean integrantes de instituciones de seguridad pública, policías viales, personal de protección civil y bomberos, así como a personal de emergencias, paramédicos o del servicio público, ajustadores de seguros, notificadores, repartidores de periódicos y periodistas debidamente acreditados.

Señaló que la medida buscan socializarla con clubes o agrupaciones de motociclistas e incluso si dan el visto bueno, acreditarlos para permitir su acceso a las zonas restringidas.

Las cuatro zonas donde se realizarán los ajustes son:

I. Zona Centro: Al poniente por Jesús González Ortega – Donato Guerra; al norte por la la calle Independencia, al sur por Leandro Valle y al oriente por la Calzada Independencia.

Al poniente por Jesús González Ortega – Donato Guerra; al norte por la la calle Independencia, al sur por Leandro Valle y al oriente por la Calzada Independencia. II. Paseo Chapultepec: Al oriente por la calle General San Martín, al norte Avenida México – Juan Manuel; al sur Niños Héroes y al poniente por Colonias.

Al oriente por la calle General San Martín, al norte Avenida México – Juan Manuel; al sur Niños Héroes y al poniente por Colonias. III. Paseo Alcalde: Todo el trazo desde la Glorieta de la Normal hasta la calle de Leandro Valle.

Todo el trazo desde la Glorieta de la Normal hasta la calle de Leandro Valle. IV. Zona Providencia: Al oriente Pablo Cassals, al norte Montevideo, al sur Manuel Acuña y al oriente avenida Américas y López Mateos.

La medida deberá pasar a comisiones para su revisión y después ser presentada al pleno para su aprobación.