Atacar desde el aire: clave para combatir incendios forestales en Jalisco

Comenzó el estiaje y con ello los incendios forestales. Una parte fundamental en el ataque a estos siniestros son las aeronaves y por ello este fin de semana se realizó una reunión entre todos los equipos de combate al fuego con helicópteros para coordinar esfuerzos.

El encuentro sirvió para definir procedimientos y patrones de vuelo, combate de incendios forestales, la comunicación entre aeronaves y la seguridad en las maniobras.

El evento reunió a los responsables de vuelo del helicóptero Halcón de Zapopan y el Zeus de Guadalajara, personal del Tláloc de Zapopan, así como de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Guadalajara,Tlajomulco de Zúñiga y del Estado, además de Fiscalía del Estado, Policía Estatal, SAMU, entre otras instancias involucradas.

El año pasado fue particularmente agresivo para Jalisco en materia de incendios forestales. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

“Este año a diferencia de otros, intervienen más aeronaves, pero también hay más variedad de operaciones, es decir, algunas aeronaves van a realizar traslado de personal, de víveres, de implementos, reconocimiento del área, evaluación de daños y algunas otras vamos a estar haciendo descargas directas a la línea de fuego” señaló Félix Ramírez, Encargado del Escuadrón Aéreo “Halcón” de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

76 mil 490 hectáreas devastadas en Jalisco por incendios forestales en 2021, tercer lugar nacional

Agregó que podrían ser nueve helicópteros los que pudieran participar en el caso de que se presente un incidente y de acuerdo a las capacidades de cada una de las naves que tienen estas instituciones.

Durante los incendios que se registraron el año pasado dentro del Bosque de La Primavera, particularmente el de la zona de Los Cajetes y el de Los Volcanes, sólo pudieron ser contenidos gracias a los apoyos de las descargas aéreas que se realizaban.

Recomendaciones

Las autoridades recomendaron las personas que puedan acudir de manera recreativa a las zonas forestales, no llevar alimentos que requieran calentarse, no usar asadores, no hacer fogatas, además de evitar quemas agrícolas.

En caso de ocurrir un incendio en zona forestal y se encuentren cercanos, se recomienda no participar en su control o combate debido al riesgo de intentarlo sin los conocimientos y equipos necesarios, en todo caso se debe llamar de inmediato a los números de emergencia para solicitar la intervención de las unidades especializadas para ello.