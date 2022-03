Abandono y desdén denuncian pacientes renales en Jalisco, piden cambios a la ley

Un centenar de pacientes renales se manifestaron en las puertas del Congreso del Estado. En la conmemoración del Día Internacional del Riñón, acusan hay poco que celebrar, pues afirman se encuentran abandonados institucionalmente por las autoridades federales, estatales y sobre todo por los legisladores locales.

Jalisco es el primer lugar nacional en casos de enfermos renales, con más de 17 mil pacientes, tanto trasplantados, en espera de donación o bajo tratamiento por insuficiencia. Además la cifra crece día con día, pues uno de cada 10 jaliscienses tendría problemas renales. A pesar de la grave situación que se viven organismos de la sociedad civil acusan que no hay medicamentos suficientes, no hay tratamientos y tampoco políticas públicas para atenderlos.

El contingente acusó que además de la falta de reformas legales, carecen de medicamentos, tratamientos y hemodiálisis para pacientes renales. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

4,500 pacientes en la lista de espera por un riñón, según datos del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos

“Somos pacientes, necesitamos órganos, se están perdiendo vidas y además hoy que es Día Mundial del Riñón, no hay nada que celebrar en Jalisco, somos el número uno en insuficiencia renal mundial; uno de cada 10 jaliscienses tenemos insuficiencia renal, pero además no hay medicamentos, no hay hemodiálisis, no estamos en ninguna agenda pública. La verdad es que hemos estado olvidados a pesar de la cantidad de pacientes que conforman la comunidad renal de Jalisco”, expresó Milagros Pérez, representante de Asociaciones Renales Unidas, que aglutina a ocho colectivos conformado por pacientes y familiares.

Uno de los principales reclamos de los manifestantes fue la apatía de los legisladores para impulsar una reforma que se encuentra en la congeladora desde hace cuatro meses para impulsar la donación tácita. Esta reforma convertiría a todos los ciudadanos en donadores potenciales de órganos a menos de una manifestación expresa y por escrita que no se desea ser donador.

Buscan destrabar la iniciativa

Asuntos políticos han atorado la reforma a la Ley de Salud para la donación tácita. El dictamen ya había superado las comisiones y en la última sesión del Congreso de la LXII Legislatura, a finales de octubre de 2021, el documento ya estaba por votarse y lo bajaron de la orden del día. Desde entonces la reforma aguarda su aprobación y se sigue sumando gente a la lista de espera.

Diputados de Hagamos señalan que hay una promesa de cuando menos votar la reforma para impulsar la donación de órganos. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El promotor de la iniciativa, el diputado Enrique Velázquez de Hagamos, afirmó que cuenta al menos con la promesa de los otros diputados locales de discutir la reforma, aunque le pidieron una semana para revisar el documento. Velázquez mencionó que no presionará que voten a favor, pero cuando menos que expongan por qué no apoyan el dictamen. Agregó que existen muchos mitos que han afectado impulsar la donación tácita, como ya ocurren en otros países:

“Había una total indiferencia al tema, mucha desinformación sobre el tema del tráfico de órganos. La verdad es que estas historias de miedo que dicen que te pueden quitar los riñones y dejarte en una tina o que el paramédico te deja morir, ha hecho mucho daño, la gente cree eso”, mencionó el legislador.

Expresó el diputado que la donación tácita se realiza sólo cuando ya existe muerte cerebral y los órganos pueden ser rescatados para entregarlos a una persona que lo necesite.