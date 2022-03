Jalisco, sin focos rojos para el ejercicio de revocación de mandato del 10 de abril

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha detectado de momento focos rojos en Jalisco que pudieran afectar el desarrollo de la consulta de revocación de mandato para el próximo 10 de abril. Dicho anuncio se da a pesar de la escalada de violencia en varias regiones de Jalisco y que por ejemplo, en Jilotlán de los Dolores no se han podido realizar las elecciones municipales extraordinarias debido a la inseguridad.

A decir del consejero Ciro Murayama, en Jalisco se instalarán tres mil 872 casillas y que compete a otras instancias gubernamentales garantizar la seguridad en procesos como este:

“Las zonas más difíciles para instalar una casilla no son las que se pensaría que tienen que ver con la inseguridad sino que son los barrios residenciales donde la gente no te abre la puerta. Sabemos que en el país y que en algunas zonas limítrofes hay una situación de inseguridad preocupante pero esta labor corresponde a otras instancias, no al INE, entonces nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y esperamos poder instalar todas las casillas previstas porque estamos teniendo una muy buena respuesta de la ciudadanía”, expresó el consejero electoral.

Señaló que, mientras a nivel nacional hay quejas contra una treintena de funcionarios y 12 medida cautelares por violaciones a las leyes, ante la promoción gubernamental de la revocación de mandato y la intromisión en los resultados, en Jalisco no se han dado estos señalamientos.

El consejero Ciro Murayama habló de las acciones que se implementarán en la entidad. (FOTO: Héctor Escamilla)

Murayama señaló como positiva la acción del regidor de Guadalajara por Morena, Carlos Lomelí, que optó por pedir licencia a su cargo para no violar la ley al promocionar el ejercicio.

“El que regidores o legisladores estén solicitando licencia es el reconocimiento de que como legisladores o regidores no pueden estar de activistas en la revocación de mandato y también demuestra que su militancia partidista tiene una preponderancia sobre su responsabilidad como representantes populares”.

Arreglarán distritación federal en Jalisco

La pérdida de población en el municipio de Guadalajara también afectará al tema político pues el INE anunció un reajuste en la distritación federal en la entidad. Seguirán siendo 20 distritos, pero para equilibrar la población entre cada uno de ellos, habrá un rediseño total al grado que en el caso de Guadalajara, de contar con cuatro distritos, se reacomodarían en tres. Lo explica el consejero federal Ciro Murayama:

“De tal manera que hoy tenemos siete distritos que tienen poblaciones que están 15 por ciento por arriba o 15 por ciento por debajo de la media distrital óptima”.

Los distritos que incrementaron su población son el 6 de Zapopan, el 12 en Tlajomulco y el 20 en Tonalá y perdieron población el 8, 9, 11 y 14 todos en Guadalajara, que tendrán que ser redibujados por completo.