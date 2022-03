Delincuentes aprovechan vacíos en ley de Jalisco para atacar con armas falsas

En Jalisco, siete de cada 10 armas usadas en asaltos, no son reales, sino sólo las asemejan y a pesar de esta problemática y de que desde hace muchos años se buscó regular la venta de armas de utilería, esta iniciativa se mantiene en la congeladora.

En sitios como el tianguis de El Baratillo o la zona de Obregón, en negocios de ventas de regalos o incluso ferreterías, se vende sin control algunas armas, en su mayoría de postas o salvas. Estas imitaciones de armas de fuego, van desde las pistolas calibre nueve milímetros a los fusiles de asalto AR-15, dichas armas se ofertan desde los 800 a los tres mil pesos; mientras que un arma de fuego real puede costar de tres mil a 10 mil pesos.

Sin embargo, para los delincuentes, el efecto que generan en sus víctimas es el mismo y terminan amedrentándolas.

En 2018 se reforma la ley para sancionar igual los asaltos, sin que dependiera del tipo de arma, real o falsa, que se utilizó. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Las implicaciones de su uso

En junio de 2018, se realizó una modificación al Código Penal del Estado para tipificar como robo calificado aquellos asaltos en los que se utilicen armas de utilería o juguete. La modificación se realizó al artículo 236 donde se elimina la atenuante en el delito si el arma no funciona, o esté descargada o sean de utilería o juguete.

La sanción por usar este tipo de instrumentos será de por lo menos dos años de cárcel y se incrementaría conforme al monto de lo hurtado y otras características de la acción cometida.

“El tema es que no se ha resuelto de fondo el problema, si una parte, incrementando la sanción porque se castiga la intencionalidad y no el objeto para el delito, pero no se ha regulado la venta de estos objetos. El problema de estas armas de utilería es que si tu la comparas con una real, no tienen mayor diferencia, no tienen elementos que ayuden a distinguirlas. Igual que con otros objetos, no estaría de más la solicitud de un permiso para autorizar su venta y su posesión, además de un registro de los propietarios”, expresó Luis Razo, especialista en temas de seguridad.

Datos revelan que seis de cada 10 delitos donde se usan armas, estas resultan falsas. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

1,008 denuncias de robos a negocios se han registrado en Jalisco en lo que va de 2022

1,616 denuncias de asaltos a peatones o transeúntes

1,514 querellas por robos de vehículos particulares

Van contra las armas de juguete

En un aspecto de educación pero que finalmente impactará en la prevención del delito, diputados de la actual legislatura que conforman la llamada “Bancada por la Paz” buscarán que se aplique la ley que prohibe en todos los entornos la venta de juguetes bélicos, como pistolas, espadas y otros.

La diputada Rocío Aguilar Tejada, quien ha sido una de las principales promotoras del intercambio de juguetes bélicos por lúdicos, explica que tras la creación de dicha Bancada, exhortarán a los municipios a apoyar con este tema.

“Por medio obviamente de sus presidentes municipales apliquen la ley para que no se fabriquen o vendan los juguetes bélicos e iniciaremos una campaña a partir del mes de abril, como lo hicimos en enero en el Trompo Mágico, donde literalmente desarmamos a los niños de las pistolas de juguete, de las espadas, hachas y los llevamos con talleres donde ellos aprehendieron conciencia de evitar las violencias por medio de este tipo de juguetes”, expresó.

Por lo general las pistolas de juguete tienen elementos plásticos, vistosos, que ayudan a identificarlas y diferenciarlas de otras armas reales, pero se han hallado casos de delincuentes que las pintas para también usarlas para delinquir.